Sollte es zutreffen, dass das Flugzeug kurz hintereinander von zwei Raketen getroffen wurde und der erste Angriff nicht von iranischen Streitkräften ausgegangen ist, würde sowohl die iranische Führung, aber erst recht der Westen schlecht dastehen. Der Westen, weil er Terror deckt, der Iran, weil er Terror verleugnet.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Ukrainische-Maschine-wurde-von-zwei-Raketen-getroffen-4637694.html

