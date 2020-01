Was die Kriegslobby gegen Iran vor allem zusammenschmiedet, ist die Agenda der Zerschlagung der antikapitalistischen Linken und der Friedensbewegung, die sich dem Imperialismus des Westens entgegenstellt und das drohende flammende Inferno im Nahen und Mittleren Osten zu verhindern sucht.

weiterlesen hier:

https://www.hintergrund.de/politik/welt/mit-allen-mitteln-fuer-das-grosse-inferno/

