Friedrich Merz (CDU) in WELT AM SONNTAG: Russland ist Kriegspartei, nicht Ordnungsmacht

Springer & CDU für den NATO-Krieg !

https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus204934120/Friedrich-Merz-Russland-ist-Kriegspartei-nicht-Ordnungsmacht.html?fbclid=IwAR3Nkg9uBdusyiUiRylm20_ebUc6EjzMMtP6Q-jRS1wGdNlCTz5aeBOvOJs

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge