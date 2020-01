Europas globaler Fußabdruck – Deutsche Politikberater dringen auf eine offensivere Außenpolitik der EU (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Deutsche Politikberater dringen auf eine offensivere Außenpolitik der EU und erörtern Strategien für den Fall einer weiteren Polarisierung der Welt zwischen den USA und China. Die EU müsse mit der „geopolitischen“ Kommission von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren „globalen Fußabdruck“ stärken, heißt es in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Internationale Politik“, dem führenden Fachblatt der deutschen Außenpolitik. Das gelte neben der Außenpolitik auch für die Wirtschaft. Insbesondere solle sich die Union um den Aufbau einer eigenständigen IT-Branche bemühen. Darüber hinaus sollten Maßnahmen getroffen werden, um dem Euro ein größeres internationales Gewicht zu verleihen. Skeptiker weisen darauf hin, dass es der EU in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, sich größeres weltpolitisches Gewicht zu erkämpfen, obwohl sie in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts als „Weltmacht im Werden“ eingestuft wurde. Halte die Stagnation an, dann werde „die einzige Frage“ sein, „ob Europa ein Satellit der USA oder Chinas wird“.

Weiterlesen

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8155/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge