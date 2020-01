14.1.2020

Wie üblich wies der israelische Premierminister Netanjahu jegliche Beteiligung von sich. Wie sich nun jedoch herausstellte, versorgte die israelische Regierung Washington mit geheimdienstlichen Informationen, die zur Tötung des iranischen Topgenerals Soleimani führten.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/96757-aufgedeckt-mossad-half-us-regierung-bei-soleimani-mordanschlag/

