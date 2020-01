Verhindert einen Krieg gegen den Iran! – Prof. Mohsen Massarat – Kundgebung 11.1.2020

Am vergangenen Wochenende fand in Berlin eine Kundgebung gegen einen drohenden Irankrieg statt, von der ich einige Redebeiträge dokumentiert habe.

Besonders aufmerksam machen möchte ich hierbei auf die Reden von Prof. Mohssen Massarrat (Wirtschafts- und Politikwissenschaftler i.R., Friedens- und Konfliktforscher sowie Nahostexperte) und von Christine Hoffmann (Generalsekretärin von Pax Christi, Sachverständige für Rüstungsexporte und Sprecherin der Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“).

Mohssen Massarat wandte sich besonders gegen die verzerrende Berichterstattung in den deutschen Leitmedien, die die Lügen und Propaganda der US-Nachrichtenagenturen hinsichtlich der Ermordung von General Soleimani ungeniert weiterverbreiteten und ihre journalistischen Pflichten der Wahrheitssuche eklatant verletzten. Er erklärte, dass Soleimani in Wirklichkeit in einer Friedens- und Vermittlermission zwischen dem Iran und Saudiarabien unterwegs gewesen sei und schon in der Vergangenheit sehr viel dafür getan habe, die von der US-Politik betriebene Zerstückelung aller Zentralstaaten im Mittleren Osten in schwache und von den USA abhängige Kleinstaaten zu verhindern. Es sei ihm gelungen, den Zusammenbruch dieser Staaten bzw. deren Zerschlagung zu verhindern (Libanon, Syrien und Irak). Entscheidend habe er dabei mitgewirkt, den IS aus Mossul und Aleppo zu vertreiben; deshalb sei er von den USA, Israel und der EU auf die Liste internationaler Terroristen gesetzt und schließlich ermordet worden.

Prof. Massarat führte auch aus, dass sich die deutsche Bundesregierung und die EU durch ihr Schweigen zum verbrecherischen Mordbefehl gegen General Soleimani schuldig gemacht haben. Er forderte von der Bundesregierung und namentlich von Frau Merkel

– der US-Regierung unmissverständlich die weitere Nutzung amerikanischer Militäreinrichtungen auf deutschem Boden zu untersagen und

– schon heute öffentlich zu erklären, dass Deutschland sich unter keinen Umständen an einem US-Krieg gegen den Iran beteiligen wird.

Stattdessen sollten Frau Merkel und Herr Maas die Initiative für eine Mittel- und Nahostkonferenz für regionale Kooperation und gemeinsame Sicherheit in der Region ergreifen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge