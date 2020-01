Die Politik der Regierenden in den westlichen Ländern gerät zunehmend unter Druck. Angesichts zahlreicher Probleme nehmen Protest und Widerstand zu. Das ist auch weltweit zu beobachten. Mit den Gründen dafür und den Chancen der Protestierenden beschäftigte sich am Samstag die 25. „Internationale Rosa-Luxemburg“-Konferenz linker Gruppen in Berlin.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/AYaU

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge