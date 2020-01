Bloß nicht die Wahrheit aussprechen: Die EU-Reaktion zum US-Drohnenmord an Soleimani

Es ist wahrscheinlich noch zu früh, um alle Gründe zu erkennen, die den US-Präsidenten dazu veranlasst haben, die Ermordung eines von den Iranern als Helden betrachteten Generals anzuordnen. Es ist jedoch möglich, auf einen spektakulären Kontrast hinzuweisen.

von Pierre Lévy, 11.1.2020

Hier : https://deutsch.rt.com/meinung/96659-bloss-nicht-wahrheit-aussprechen-eu/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge