Es ging un im Wesentlichen gegen die immer weiter zunehmende Dämonisierung gegen Länder wie Russland China, Iran, Syrien, Venezuela, Kuba vorzugehen. Provokativ, gegen den immer weiter um sich greifenden Antikommunismus – und im Falle von Rusland auch um den Vesuch, die Geschichte umzuschreiben – Jetzt soll Moskau auch noch Mitverantwortung für den Ausbruch des 2. Weltkriegs tragen!

mehr hier:

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung11.01.20.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge