EU droht Venezuela mit weiteren Sanktionen (junge Welt)

Die EU droht Venezuela mit weiteren Sanktionen. Die Staatengemeinschaft sei bereit, auf »gezielte Maßnahmen« gegen Personen hinzuarbeiten, die »Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte« verletzt hätten, sagte der Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag im Namen aller 28 Staaten in Brüssel. Diese sollten aber »keinesfalls« dem schon jetzt dramatisch betroffenen venezolanischen Volk schaden.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/370469.eu-droht-venezuela-mit-weiteren-sanktionen.html

