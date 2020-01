Chile: Protestmarsch zum Krankenhaus – Der Lehrer Matías Orellana verliert Auge durch Gummigeschoss – Seit Beginn der Proteste am 18. November sind Tausende Chilenen Opfer brutaler Polizeigewalt geworden. Zahlreiche Tote.

Ein großer Protestmarsch zog von der Plaza de la Resistencia (ehemals Anibal Pinto) zum Carlos Van Buren-Krankenhaus in Valparaíso, in Solidarität mit Matías Orellana, einem Lehrer an einer Schule in Viña del Mar, der im Gesicht von einem Gummigeschoss getroffen wurde. Abgefeuert aus einer Pumpgun von Mitgliedern der FFEE, Carabineros de Chile. Für Matías Orellana bedeutete dies den Totalverlust eines Auges.

Bei den seit über einem Monat anhaltenden Unruhen wurden bisher weit über 200 Menschen Opfer von Augen- und Gesichtsverletzungen durch Gummigeschosse.

Zuletzt waren auch die Ergebnisse einer Materialuntersuchung der Universität von Chile bekanntgeworden, in der festgestellt wurde, dass die Gummigeschosse nur zu 20 % aus Kautschuk bestehen, und zu 80 % aus Verbindungen aus Kieselsäure und Blei.

Staatliche Behörden hatten immer behauptet reine Kautschukgeschosse einzusetzen. Die Materialuntersuchung war von der Augenabteilung eines Krankenhauses in Santiago in Auftrag gegeben worden.

First Line Press zeigt in diesem Fotos Szenen aus diesem Akt der Solidarität und des Engagements. Und weitere Bilder von Protesten in Valparaíso.

Hier zu den weitern Bildern:

