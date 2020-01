Brief von Brigadegeneral William Seely zum Abzug der US-Truppen schafft Verwirrung (Telepolis)

Das Pentagon hat ihn als versehentlich versendeten Entwurf bezeichnet, der irakische Regierungschef besteht darauf, dass es ein offizieller Brief war

Verwirrung herrscht weiter über einen Brief, den Brigadegeneral William Seely, der Kommandeur der Task Force Iraq, am Montag an das irakische Militär geschickt und dieses informiert hatte, dass die US-Truppen in Vorbereitung auf einen Abzug in den nächsten Wochen verlegt würden.

https://www.heise.de/tp/features/Brief-von-Brigadegeneral-William-Seely-zum-Abzug-der-US-Truppen-schafft-Verwirrung-4629913.html

