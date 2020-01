Unser Bündnis ist auf der RL-Konferenz mit einem Info-Stand vertreten.

http://haendewegvonvenezuela.net

Carolus Wimmer, Internationaler Sekretär der Kommunistischen Partei Venezuelas (PCV) wird am Samstag gegen 12 Uhr an unserem Stand ein Interview geben.

https://rosa-luxemburg-konferenz.de/de/unterstuetzer-2020

