Venezuelas Außenminister verlangt von den USA, das Völkerrecht sowie die Souveränität Venezuelas in Bezug auf die neu gewählte Führung der Nationalversammlung zu respektieren.

Quelle: teleSUR

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza hat den US-Außenminister Mike Pompeo aufgefordert, das Völkerrecht sowie die Souveränität des südamerikanischen Landes in Bezug auf die neu gewählte Führung der Nationalversammlung zu respektieren.

„Herr. Pompeo, bedenken Sie, dass Ihre Strategie gescheitert ist. Sie zeigten keine Fähigkeiten als Puppenspieler und jetzt haben Sie Ihre Hauptpuppe verloren. Respektieren Sie das Völkerrecht und die Souveränität des venezolanischen Volkes und kehren Sie auf den Weg der zivilisierten Diplomatie zurück “, sagte der Minister.

Arreazas Erklärung kommt, nachdem Pompeo die souveräne Entscheidung der venezolanischen Nationalversammlung , eine neue Führung zu wählen, ignoriert hatte .

„Die Vereinigten Staaten werden Präsident Juan Guaido und die Menschen in Venezuela weiterhin unterstützen“, hatte der US-Außenminister in Washington erklärt.

Nach der Wahl der neuen Führung der Versammlung verurteilte der Chefdiplomat Venezuelas auch die Äußerungen des US-Außenministeriums und stellvertretenden Sekretärs für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, Michael Kozak, der die Wahl des Gesetzgebers Luis Parra zum neuen Präsidenten von die Nationalversammlung als eine „Farce“ bezeichnet hatte.

„Wir lehnen den vulgären Eingriff der Trump-Administration in die inneren Angelegenheiten Venezuelas und seiner Institutionen ab. Sie verstehen nicht, dass wir ein unabhängiges und souveränes Land sind. Sie sollten sich mit der Katastrophe befassen, die sie mit neuen Kriegen um Öl anrichten wollen“, sagte Arreaza hinzugefügt.

