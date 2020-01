Kundgebung „Kein Krieg zwischen den USA und dem Iran!“ Samstag, 11. Januar 2019 um 11 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin

Weitere Informationen unter www.peacewithiran.de

Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/484430689119778/

Veranstalter*innen: IPPNW Deutschland – Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung, Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Bundesverband, pax christi Deutschland, Netzwerk Friedenskooperative, Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK), NaturFreunde Deutschlands.

Kommentar: Warum heisst es: Wir stehen weder auf Seite der US-Regierung noch auf der, der iranischen Machthaber…?

Und nicht: Wir stehen weder auf Seite der US-Regierung noch auf der, der iranischen Regierung. Oder: Wir stehen weder auf Seite der Machthaber in den USA noch auf der, der Machthaber im Iran…..?

