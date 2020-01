Jürgen Todenhöfer: TRUMP HAT SICH VERZOCKT – Ami go home!

Nervös, kurzatmig, fast angstvoll sprach Trump gestern Abend zu seinem Volk. Er wusste, er hatte Stunden lang die Kontrolle über die Lage im Mittleren Osten verloren. Weil der Iran geschickter reagiert hatte als er. Trump hatte sich verzockt. Und wusste das.

Iran hatte auf die Ermordung seines zweitmächtigsten Mannes überraschend maßvoll reagiert. Iran hatte zwar zwei US-Stützpunkte angegriffen, aber so, dass es zumindest nach US-Angaben keine Opfer gab. Amerika war klugerweise vorgewarnt worden. GI’s wurden daher nicht getötet. Und das ist gut so. Doch für den Fall weiterer US-Angriffe kündigte Iran Militärschläge auf die USA, Haifa (Israel) und Dubai an.

Ab diesem Augenblick konnte Trump den Konflikt nicht weiter eskalieren. Mit dem Schicksal Israels konnte er nicht spielen. Er hatte die Eskalationskontrolle verloren, war ausmanövriert. Trump versuchte zwar in seiner seltsamen Rede die überraschende Zurückhaltung Teherans doch noch in einen persönlichen Erfolg umzudeuten. Doch wer ihn genau anschaute, wusste, dass er selbst nicht daran glaubte. Nicht sein Drohnen-Anschlag auf Soleimani hatte die Welt vor einem großen Krieg bewahrt, sondern die militärische Zurückhaltung Irans. Die Welt konnte „dem Teufel noch einmal von der Schippe zu springen“. Eine echte Lösung des von den USA inszenierten Irankonflikts und der zahllosen anderen Konflikte der Region konnte Trump wie üblich nicht bieten. Das geht über seinen strategischen Horizont hinaus. Statt der „stärksten US-Armee aller Zeiten“, von der Trump wieder mal schwärmte, braucht der Mittlere Osten: 1.) EINE UMFASSENDE FRIEDENSKONFERENZ.

Ähnlich jener „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit“ (KSZE), die in den 70-er Jahren den Konflikt zwischen der Sowjetunion und dem Westen entschärfte. 2.) DEN ABZUG ALLER US-TRUPPEN AUS DEM MITTLEREN OSTEN.

Die USA werden aus dem Mittleren Osten genauso verschwinden müssen wie die anderen früheren Großmächte dieser Region. Wie Frankreich und Großbritannien. Auch die USA haben dort nichts zu suchen. Ami go home! Euer JT

