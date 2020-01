گفته بودیم #انتقام_سخت گرفته خواهد شد. ترامپ اعلام کرده بود عین الاسد متعلق به #آمریکا است و اگر آمریکا مجبور به ترک عراق شود دولت عراق باید هزینه پایگاه را بپردازد. با تخریب بخش عمده‌ای از این پایگاه موضوع پرداخت هم منتفی شد. نفت عراق متعلق به مردم این کشور است نه #ترامپ. pic.twitter.com/RqEgx7u1Yh — فواد ایزدی Foad Izadi (@Foad_Izadi) January 9, 2020

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge