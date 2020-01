Antwort von Gregor Gysi auf die Frage ob er sich in der Öffentlichkeit für Julian Assange eingesetzt: „Selbstverständlich habe ich mich schon öffentlich geäußert und arbeite gerade an einem Appell mit Prominenten, die sehr entschieden seine Freilassung fordern werden“.

https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/dr-gregor-gysi/question/2019-12-02/328105

Frage von Elke Zwinge-Makamizile an Herrn Gysi:

Sehr geehrter Herr Gysi!

Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer und andere bekunden Folter-Behandlung bei

JULIAN ASSANGE im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

Die USA fordern seine Auslieferung und machen ihm den Prozess wegen der Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan. Julian Assange drohen bis zu 175 Jahre Haft, womöglich sogar die Todesstrafe. Der US-Whistleblower Edward Snowden bezeichnet den Fall als „Kriegserklärung gegen den Journalismus“.

Ein kürzlich erschienenes Buch nimmt Stellung:

„In Defense of Julian Assange“. Herausgeber ist Tarq Ali mit 38 Autoren

Siehe hier: https://www.goodreads.com/book/show/46368848-in-defense-of-julian-assange

In der Diskussion um Pressefreiheit und Verteidigung der Menschenrechte möchte ich Sie fragen:

Haben Sie oder andere sich in der Öffentlichkeit für JULIAN ASSANGE eingesetzt?

Freundliche Grüße

Elke Zwinge-Makamizile

ANTWORT VON GREGOR GYSI am 12. Dezember 2019:

Sehr geehrte Frau Elke Zwinge-Makamizile,

Ihre Nachricht vom 3. Dezember hat mich erreicht.

Selbstverständlich habe ich mich schon öffentlich geäußert und arbeite gerade an einem Appell mit Prominenten, die sehr entschieden seine Freilassung fordern werden.

Mit freundlichen Grüßen

Gregor Gysi

Gregor Gysi am 18. August 2014 in einem Facebook Eintrag:



WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat angekündigt, die ecuadorianische Botschaft in London bald verlassen zu wollen. Ich fände es richtig, wenn nun rasch ein Weg gefunden werden würde, der einerseits den schwedischen Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, Assange zu den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu hören, und diesen andererseits vor einer Auslieferung an die USA klar schützt. Der Prozess und das Strafmaß gegen Chelsea Manning lassen erahnen, was Assange in den USA zu erwarten hätte. Und vielleicht käme ja die schwedische Justiz nach einer Vernehmung auch zu dem Schluss, den Haftbefehl gegen Assange aufzuheben. Die Bundesregierung sollte sich für den EU-weiten Schutz von Whistleblowern stark machen. Ich finde es beschämend für die Europäische Union, dass Whistleblower bei uns zuallererst Angst vor einer möglichen Strafverfolgung haben müssen, aber Zuflucht in Russland und in lateinamerikanischen Staaten finden.

April 2019:

Ich finde es beschämend für die EU, dass #Whistleblower bei uns zuallererst Angst vor einer möglichen Strafverfolgung haben müssen. Die Bundesregierung sollte sich für den EU-weiten Schutz von Whistleblowern einsetzen. Wie wäre es, Julian Assange politisches Asyl anzubieten? https://t.co/itIjvKSjW5 — Gregor Gysi (@GregorGysi) April 12, 2019

