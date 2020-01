Iran-USA-Konflikt„Verlierer ist in erster Linie der Frieden in der Region“ – Michael Lüders

War die Ermordung General Soleimanis ein Versuch der USA, eine Verständigung und Entspannung zwischen Saudiarabien und Iran/Irak zu verhindern?



Diese Frage steht ja bereits seit der Aussage des irakischen Premierministers Mahdi im Raum, wonach er am Tage der Ermordung Soleimanis mit diesem ein Gespräch vereinbart hatte, in dem es sehr konkret um eine entsprechende Friedensinitiative gehen sollte (siehe dazu unbedingt diesen Artikel der Nachdenkseiten).



In gewohnt sachkundiger Art und Weise äußert sich der Nahostexperte Prof. Michael Lüders auch zu dieser Frage und spricht sich u.a. für den Abzug der Bundeswehr aus dem Irak aus:



Audiovariante hier

