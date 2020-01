Grossmanöver Defender Europe 20: Vorbereitung auf den Krieg von deutschem Boden aus – Pat Elder (World Beyond War)

Pat Elder im Jahr 1996 mit US-Truppen in Kroatien. Im Hintergrund ruft jemand “USA Nummer 1!”

Vor 24 Jahren

Ich erinnere mich, wie ich im Januar 1996 in Zupanja, Kroatien, am Ufer der Save stand und eine Truppe von 20.000 Soldaten der US-Armee und ihre Fahrzeuge beobachtete, als sie die Save nach Orasje, Bosnien-Herzegowina, überquerten. Die US-Armee hatte gerade den Bau einer Pontonbrücke abgeschlossen, um die im Krieg zerstörte Autobahn zu ersetzen. Die US-Amerikaner bauten die Brücke über die 300 Meter lange Save in nur wenigen Tagen. Sie war stark genug, um massive Sattelzugmaschinen beladen mit 70 Tonnen (63.500 kg) schweren Abrams-Panzern aufzunehmen. Die Einheimischen waren beeindruckt. So wie ich.

Ich war schwer beeindruckt über das Ausmaß und die Präzision der Operation. Die Lastwagen transportierten Treibstoff, Lebensmittel, Waffen und eine Vielzahl von Vorräten für die Truppe. Die Militärfahrzeuge fuhren mit 7-8 Stundenkilometern an mir

vorbei, als sie die Brücke erreichten. Ich war eine Stunde lang Zeuge der Truppenbewegung und konnte immer noch die Kolonne aus dem kroatischen Hinterland sehen, als ich abreiste. „Alter, woher kommst du?“, ich rief aus „Texas“, „Kansas“, „Alabama“, kam als Antwort, als die Kolonne nach Süden ging.

Die Menschen in der Stadt waren erstaunt und erfreut über die internationale Aufmerksamkeit. Eine Frau beschrieb mir, dass sie vor ein paar Tagen wohl mehrere US-Soldaten in Tauchausrüstung gesehen hatte, die in den Dezember im Wasser in der Nähe ihres Hauses schwammen. „Wir wussten, dass irgendetwas los war“, sagte sie. Andere erzählten mir, dass der sporadische Beschuss der Stadt von der bosnischen Seite des Flusses aufhörte, als die ersten AUS-merikaner auftauchten. „Wir wollen nicht, dass die US-Amerikaner gehen“, sagten sie mir. „Sie werden wahrscheinlich auch nicht gehen“, versicherte ich ihnen.

Ich war meiner Regierung gegenüber misstrauischer als sie, aber es half mir zu erkennen, was diese erstaunliche Truppe tun könnte, wenn sie einer nüchternen internationalen Aufsicht unterworfen wäre, und selbst dann würde es Probleme beim Umgang mit Waffen und Fragen bezüglich des Einsatzes geben, schon allein wegen der der militärischen Stärke. Mir wurde klar, dass es bei US-Einsätzen darum ging, eine klare Botschaft der militärischen Stärke an die europäische Öffentlichkeit zu senden – sowohl im Westen als auch im Osten.

Die US-Militärstrategie wird größtenteils durch Maßnahmen der USA bestimmt, die eine glaubwürdige militärische „Abschreckung“ vor Ort bewirken sollten.

Die Besessenheit, reale oder imaginäre russische Bedrohungen aufzublähen, hat den US-Militarismus seit Beginn des Kalten Krieges angeheizt. Tatsächlich wurde die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki, so glauben Historiker, in erster Linie durchgeführt, um den Sowjets eine Botschaft zukommen zu lassen.

In Washington gibt es wenig Widerstand gegen die gegenwärtigen Kriegsvorbereitungen. Es ist ein Beweis für ein bösartiges Propagandaprogramm, das vom Pentagon, vom Kongress, von Waffenhändlern und von den Medien durchgeführt wird und Russland ständig als gefährliche militärische Bedrohung ansieht. Während des jüngsten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump wurde der Bevölkerung in den USA tausendmal vermittelt, dass die Russen eine junge, schwache, wenn auch gut gemeinte ukrainische Demokratie bedrohten und dass Trump die nationale Sicherheit der USA gefährdete, indem er die Lieferung dringend benötigter US-Waffen zum Erliegen brachte. Die Öffentlichkeit wird häufig durch die großen Kabelnachrichtensender und Zeitungen daran erinnert, was auch beide politischen Parteien in den USA vertreten, dass nämlich Russland 2014 in die Ukraine einmarschiert ist. Währenddessen fehlt eine begleitende historische Analyse weitestgehend.

Niemals erzählen sie uns von der unnötigen und bedrohlichen Erweiterung der NATO hin zur russischen Grenze seit dem Ende des Kalten Krieges. Niemals erzählen sie uns von der Rolle der USA in den Ereignissen von 2014 in der Ukraine. Mein Freund, Ray McGovern, leistet großartige Arbeit, um die Rolle der USA zu erklären. Im Kongress herrscht im allgemeinen wenig parteiübergreifendes Einvernehmen, obwohl sich aber fast alle darüber einig sind, dass unbedingt größere Militärbudgets erforderlich sind, um die Russen – und die zunehmend lebhaften Chinesen – zu kontrollieren.

Vor diesem Hintergrund bringen die USA ihr Defender 20 in Stellung, die größte US-Militärübung auf dem Kontinent seit der SFOR in Bosnien und Herzegowina. Die Übungen fallen mit dem 75. Jahrestag der Befreiung der Sowjetunion vom Faschismus zusammen, eine absurde historische Ironie. Heute ist es das erklärte Ziel der US Army Europe, Truppen einzusetzen, die die Russen von jeglichem militärischen Abenteuer abhalten. Das entspricht einer ungeheuren Absurdität.

Die Falken in den USA wussten genau, dass Moskau energisch handeln würde, wenn die NATO und ihre US-Marionettenmeister die Krim und Russlands einzigen Warmwasser-Marinestützpunkt für sich beanspruchen würden. Der Militär- und Geheimdienstapparat der USA benötigt einen drohenden Gegner, um die Maschine weiter zu betanken, also hat er einen geschaffen.

Die US-Militärausgaben belaufen sich derzeit auf bis zu 738 Milliarden US-Dollar, während die europäischen Ausgaben sich 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr nähern. Es ist ein schneller und wütender Zug, der über die inneren Bedürfnisse des Landes hinwegrollt.

Die Russen geben jährlich rund 70 Milliarden Dollar aus, während allein die Deutschen bis 2024 über 60 Milliarden Dollar an Militärausgaben ausgeben werden.

NATO-Generäle sind davon überzeugt, dass sie das russischen Abenteurertum abschrecken können, indem sie in wenigen Tagen große Streitkräfte vor Ort in der Nähe der russischen Grenze aufstellen. Es geht um Logistik und imperiale, geostrategische Hybris.

Vor dem Hintergrund der Sicherheitsinteressen Russlands muss man einen ehrlichen und überprüfbaren Weg zur Abrüstung einschlagen. Die Russen wollen sich nicht streiten. Stattdessen machen sie sich Sorgen über sich aus dem Westen ansammelnde Sturmwolken, um ein wiederkehrendes historisches Ereignis.

Kriegsplaner in den USA scheinen die Geschichte nicht zu kennen, so wie etwa die Ereignisse von Leningrad im Jahr 1941. Es wird einfach festgestellt, dass die USA das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg besiegt hätten. Was sollte es denn auch sonst noch zu wissen geben?

Wird dieses Kapitel der Geschichte am Army War College in Carlisle, Pennsylvania, unterrichtet? Wenn ja, welche Lektionen werden daraus gezogen und unterrichtet? Werden die jungen Offiziere darüber informiert, dass mehr als 20 Millionen russische Bürger während des Krieges gestorben sind? Wenn ja, wie könnten diese Wahrheiten in die aktuelle US-Politik in Bezug auf Defender Europe 20 einfließen?

Defender Europe 20 ist ein umfassendes, von den USA geführtes multinationales Training, das von April bis Mai 2020 stattfinden soll. Die Personal- und Ausrüstungsbewegungen finden von Februar bis Juli 2020 statt.

Nach Aussage von Brigadegeneral Sean Bernabe, werden 20.000 Soldaten vom US-amerikanischen Festland aus in Europa eingesetzt, was einer Division entspricht. Ungefähr 9.000 US-Soldaten, die in Europa stationiert sind, sowie 8.000 europäische Soldaten werden ebenfalls an dem Manöver teilnehmen, wodurch sich die Gesamtzahl der Teilnehmer auf 37.000 erhöht. Es wird erwartet, dass 18 Länder an den Übungen teilnehmen, wobei Übungsaktivitäten in 10 Ländern stattfinden. Das Material wird von den Seehäfen in Charleston, South Carolina, Savannah, Georgia; und sowohl Beaumont als auch von Port Arthur, Texas weiterbefördert.

Rote – Seehäfen, die amerikanische Lieferungen erhalten: Antwerpen, Belgien;

Vlissingen, Niederlande; Bremerhaven, Deutschland; und Paldiski, Estland.

Green X – Convoy Support Center in Garlstedt, Burg und Oberlausitz

Blue – Parachute Übungen: Hauptsitz: Ramstein, Deutschland; Tropfen in Georgien, Polen, Litauen, Lettland

Schwarz – Gefechtsstand Grafenwöhr, Deutschland

Blaue Linie – Flussüberquerung – 11.000 Soldaten Drawsko Pomorskie, Polen

Gelbes X – Joint Support and Enabling Command (JSEC), Ulm

Die schwere Ausrüstung, darunter 480 Kettenfahrzeuge, von denen bekannt ist, dass sie Autobahnen zerstören, wird von den vier Seehäfen aus auf dem Wasserweg und mit der Eisenbahn an die fiktive / reale Ostfront transportiert. Soldaten werden hauptsächlich über große Flughäfen in Europa eingeflogen werden und mit Bussen über den Kontinent reisen. Für die Übung werden 20.000 Ausrüstungsgegenstände aus den USA verschifft . Es ist nicht klar, wie viel davon auf europäischem Boden für zukünftige falsche Abschreckungszwecke und / oder für Aggressionen gegen Russland verbleiben wird.

Sobald US-Soldaten in Europa sind, werden sie sich den alliierten Nationen anschließen, um sowohl simulierte als auch Live-Trainingsübungen in Deutschland, Polen und den baltischen Staaten durchzuführen. Dazu gehört auch ein kombiniertes Waffentraining an unbekannten Orten in Norddeutschland.

Bei Defender dreht sich alles um die Bemühungen der USA, diese Truppe auf den Kontinent zu bringen und sie dann schnell auf eine Vielzahl verschiedener NATO-Übungen auszudehnen.

Die US-Armee plant, an ihren neuen Spielzeugen für Massenverwirrung und Zerstörung wie künstliche Intelligenz, Hyperschall, maschinelles Lernen und Robotik zu basteln. Kriegsplaner sind begeistert von ihrem Versprechen. Brigadegeneral Sean Bernabezufolge beschreibt die Übung „einen fiktiven Near-Peer-Konkurrenten und versetzt diesen Konkurrenten tatsächlich auf europäisches Terrain, damit wir einige gute Wiederholungen im großangelegten Bodenkampf erzielen können.“ „Das Szenario wird in einer Post-Article-V-Umgebung angesiedelt sein… und es wird tatsächlich im Jahr 2028 angesiedelt sein. “

Dies ist militärisch und soll nicht klar verstanden werden.

Der Verweis auf eine „Umgebung nach Artikel V“ sendet eine Botschaft an die NATO-Mitglieder und die Russen. Die NATO-Staaten sind sich in Artikel V des Washingtoner Vertrags einig, dass ein bewaffneter Angriff auf einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als Angriff auf sie alle angesehen wird und von NATO-Mitgliedern mit Waffengewalt angegriffen werden kann. Nach dem Vertrag soll ein NATO-Angriff dem Sicherheitsrat gemeldet werden. Bisher hatte das NATO-Kommando zugestimmt, die militärische Gewalt zu stoppen, sobald der Sicherheitsrat eingreift, um die Sicherheit wiederherzustellen. Die Aussage von General Bernabe ist deshalb sehr bedeutsam. Die USA minimieren die Rolle der UN in ihren Kriegsplanungsszenarien, während sie enge bilaterale Beziehungen zu einzelnen Staaten aufbauen. Es ist das Zeug von stark bewaffneter Real-Politik. Es gibt keine Autorität über den USA.

Das 1. Artilleriekommando der Kavalleriedivision aus Fort Hood, Texas, wird rund 350 Mitarbeiter entsenden, die als „primäres Trainingspublikum sowohl für eine Gefechtsstandübung in Grafenwöhr, Deutschland, als auch für eine Live-Überquerung der feuchten Lücken im Drawsko Pomorskie Training Area dienen, und zwar im Nordwesten Polens “, so das US-Kommando. Die 168. Ingenieur-Brigade der Mississippi-Nationalgarde wird die Mobilität für die Überquerung des Flusses Drawsko Pomorskie durch 11.000 US-amerikanische und alliierte Truppen gewährleisten.

14 Einheiten von M1A2 Abrams-Panzern werden mit Trophy- Abwehrsystemen eintreffen , die mithilfe von Sensoren, Radar und Computerverarbeitung hereinkommende Raketengranaten und Panzerabwehrraketen zerstören können. Die US-Armee hat einen Auftrag über 193 Millionen US-Dollar an das israelische Unternehmen Rafael Advanced Defense Systems Ltd. vergeben und freut sich darauf, die Systeme zu testen.

Der Kommandoknoten der 82. Luftlandedivision in der Nähe der Ramstein Air Base in Deutschland wird einen multinationalen Fallschirmspringereinsatz in Georgien, einen Fallschirmeinsatz mit der 6. Polnischen Luftlandebrigade nach Litauen mit 82. Fallschirmjägern und einen 173. Luftlandebrigade-Sprung nach Lettland mit spanischen und italienischen Fallschirmjägern überwachen. So sieht die Kriegsplanung des 21. Jahrhunderts aus.

Was müssen die Russen über internationale Fallschirmspringereinsätze in der Nähe der russischen Grenzen denken? Was denken die US-Amerikaner, was die Russen dabei denken könnten? Was denken die Russen, was denken die US-Amerikaner, was denken die Russen? Ich erinnere mich, dass ich in der Schule darauf trainiert war, so zu denken. Natürlich war es in den 80ern absurd und heute noch viel mehr. Die US-Amerikaner und ihre europäischen Lakaien wollen Russland dominieren, und die Russen verstehen das. Wie sonst lässt sich das militärische Abenteuertum der NATO erklären? Bei Defender Europe 20 geht es nicht darum, russische Aggressionen abzuhalten. Stattdessen geht es um westliche imperiale Ambitionen, die sich bis nach Wladiwostok erstrecken.

Visit No to NATO – No to War for updates on these military maneuvers and opposition to it.

Sources:

Defense News.com Nov. 1, 2018: NATO general: Europe not moving fast enough on military mobility

German Foreign Policy.com Oct.7, 2019: Testing the Mobilization against the East

World Socialist Website Oct. 8, 2019: Defender 2020: NATO powers threaten war against Russia

Defense News.com Oct. 14, 2019: Fighting the bureaucracy: For NATO, the Defender 2020 exercise in Europe will test interoperability

Army Times October 15, 2019: These Army units are going to Europe this spring for Defender 2020 – but they’re pretending it’s 2028

Army Times November 12, 2019: Here’s how – and which – US Army units will move across the Atlantic this spring

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge