Soleimani soll im Irak gewesen sein, um Abbau der Spannungen zwischen Teheran und Saudi-Arabien zu diskutieren – Ein Grund für Washington zu handeln.

Der Grund, warum Qassem Soleimani in Bagdad war, zeigt, wie komplex die Iran-Krise ist. Der Kommandant soll im Irak gewesen sein, um über Maßnahmen zur Linderung der Spannungen zwischen Teheran und Saudi-Arabien zu diskutieren – etwas, was nicht im Interesse Washington sein konnte. Als Teil der Brand- und Eskalationskrise im Zusammenhang mit der Ermordung von Qassem Soleimani wurde erklärt, warum der iranische Befehlshaber tatsächlich in Bagdad war, als er von einem US-Raketenangriff getroffen wurde. Der irakische Ministerpräsident gab bekannt, dass er sich mit dem iranischen Kommandeur treffen werde, um über Maßnahmen zur Erleichterung der Konfrontation zwischen dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Saudi-Arabien zu diskutieren – der Kern vieler Konflikte im Nahen Osten und darüber hinaus. Adil Abdul-Mahdi war ganz klar: „Ich sollte ihn am Morgen des Tages, als er getötet wurde, treffen. Er kam, um eine Nachricht aus dem Iran zu überbringen, als Antwort auf die Nachricht, die wir von den Saudis an den Iran übermittelt hatten.“ Der Premierminister gab auch bekannt, dass Donald Trump ihn angerufen hatte, um ihn zu bitten, nach dem Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad zu vermitteln. Laut irakischen Beamten wurde Kontakt zu einer Reihe von Milizen sowie zu Persönlichkeiten in Teheran aufgenommen. Die Belagerung der Botschaft wurde aufgehoben und der US-Präsident bedankte sich persönlich bei Abdul-Mahdi für seine Hilfe. Den Irakern war nicht anzumerken, dass es für Soleimani unsicher ist, nach Bagdad zu reisen – im Gegenteil. Dies deutet darauf hin, dass Trump den iranischen Befehlshaber an einen Ort gelockt hat, an dem er getötet werden könnte. Ging es hier um die Rolle von Soleimani bei dem Versuch einer Annäherung mit den Saudis. Man kann klar sagen, dass es nicht im Interesse eines US-Präsidenten liegt, der so viel Wert auf Waffenexporte legt und dessen erste offizielle Reise nach seinem Amtsantritt eine Waffenverkaufsreise nach Saudi-Arabien war. Frieden zwischen den Iranern und dem Königreich Saudi-Arabien, ein Alptraum für den militärisch industriellen Komplex in den USA. Abdul-Mahdi sprach von seiner Enttäuschung, dass Trump, während er sich für die Vermittlung bedankte, gleichzeitig einen Angriff auf Soleimani plante. Dieser Angriff ereignete sich nicht lange nach dem Telefonanruf des Präsidenten.

