„Lassen wir nicht zu, dass persönliche Eitelkeiten die Stimmen (des rechten Lagers) zerstreuen und noch viel weniger, dass die Vertreter einer Willkürherrschaft, die Gewalttätigen und die Wilden wieder an die Macht kommen“, sagte Áñez bei einer Veranstaltung in der Stadt Sucre.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/01/236100/bolivien-anez-rassismus-mas-morales-evo

