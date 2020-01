Der frühere NFL-Star bei Twitter: „Amerika hat schon immer Schwarze und Dunkelhäutige bestraft und bedrängt, sowohl zu Hause als auch im Ausland.“

Der Militarismus diene als „Waffe des amerikanischen Imperialismus“ dazu, die „nicht-weiße Welt zu überwachen und auszuplündern“, schrieb er.

und weiter:

„Amerika hat schon immer Schwarze und Dunkelhäutige bestraft und bedrängt, sowohl zu Hause als auch im Ausland.“

