Trump selbst sprach nach dem Attentat zunächst von »Deeskalation«. Minuten später haute er am Sonntag wild in die Tasten und drohte auf Twitter, ganze 52 Stellen im Iran »mit einigen von unseren brandneuen, schönen Waffen« angreifen zu lassen. Manche der ausgewählten Ziele seien »von sehr hohem Rang und wichtig für den Iran und die iranische Kultur«.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/369929.bagdad-fordert-abzug.html

