Bei der Tötung des iranischen Generals Soleimani spielte der US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein eine wichtige Rolle. “Ramstein ist für das US-amerikanische Drohnenprogramm unverzichtbar. Alle Informationen und Daten gehen über Ramstein”, so ein ehemaliger US-amerikanischer Drohnenpilot.

Die völkerrechtswidrige Ermordung des Generals #Soleimani zeigt, wie wichtig der aktuelle Aufruf gegen #Kampfdrohnen ist:

Ihr Einsatz ermöglicht Tötungen ohne Risiko für die Angreifenden und senkt damit die Schwelle, militärische Gewalt auszuüben.https://t.co/YPpQbZ2JcH pic.twitter.com/7Fk2iEbn1m — Andrej Hunko (@AndrejHunko) January 6, 2020

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge