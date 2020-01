Nach Drohnenmord: Trump lässt sich von religiösen Fanatikern feiern – Netanyahu unterstützt US-Administration

In einer Rede vor evangelikalen Christen in Miami am Freitag hat US-Präsident Donald Trump erneut seine Entscheidung verteidigt, den iranischen General Qassem Soleimani ermorden zu lassen. Soleimani sei unter anderem für den Tod von Hunderten Amerikanern verantwortlich.

Unmittelbar vor seiner Ermordung habe er einen Angriff auf die USA geplant. Das Publikum begrüßte Trumps Äußerungen.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte in der Vergangenheit vor den evangelikalen Christen häufig betont, die USA seien die besten Freunde Israels in der Welt.

„Wenn ich sage, wir haben keine größeren Freunde als christliche Anhänger Israels, dann wissen wir, dass Sie immer bei uns waren“, sagte Netanjahu beispielsweise bei Christians United und deren jährlichen Konferenz in Israel. „Du stehst bei uns, weil du bei dir selbst stehst, weil wir das gemeinsame Erbe der Freiheit repräsentieren, das Tausende von Jahren zurückreicht.“

„Amerika hat keinen besseren Freund als Israel und Israel hat keinen besseren Freund als Amerika“, fuhr Netanjahu fort. „Und Israel hat keinen besseren Freund in Amerika als Sie.“

Netanjahu beschrieb Israel und Amerika als „in einen großen Kampf verwickelt“.

„Es ist ein Kampf der Zivilisationen. Es ist ein Kampf der freien Gesellschaften gegen die Kräfte des militanten Islam “, argumentierte Netanjahu. „Sie wollen den Nahen Osten erobern, sie wollen den Staat Israel zerstören und dann wollen sie die Welt erobern.“

