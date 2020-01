Die britische Zeitung (The Sun) zitiert eine ungenannte hochrangige Quelle im britischen Verteidigungsministerium mit der Aussage, dass ein mit Atomraketen bewaffnetes U-Boot sich in Reichweite des Iran in Warteposition befindet.

Die Quellen fügten hinzu, dass, obwohl es keinen Erstschlag geben wird, „jede Vorsichtsmaßnahme getroffen wird, abhängig davon, wie der Iran auf den Tod von Soleimani reagiert“.

