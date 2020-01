(Zusammenstellung und Kommentierung D.P.):

Leider nur in Englisch: Ein exzellentes Interview mit dem US-Journalisten Max Blumenthal über die Hintergründe der US-Nahost-Politik und die entscheidende Rolle der seit vielen Jahren kriegstreibenden Israel-Lobby und ihrer US-Neocons. Wie Arkadi Shtaev gestern in seinem RT-Deutsch Kommentar schrieb: „Der US-Präsident, der sein Amt mit dem Versprechen antrat, die Fehler seiner Amtsvorgänger zu revidieren, lässt nun die Lage im Wahljahr eskalieren. Seine Außen- und Verteidigungspolitik wird längst von jenen Kräften in Washington diktiert, die er aus den Schaltstellen der Macht zu verbannen versprach.“

Hier zum Interview mit Max Blumenthal: https://www.youtube.com/watch?v=wjWllto0Xzg&app=desktop

Oder Michael Lüders in seinem Interview auf n-tv: „Man muss sich vor Augen führen, dass es in Washington nicht nur ein Machtzentrum gibt, sondern mehrere und die können durchaus miteinander rivalisieren. Aus der Sicht von Donald Trump macht es keinen Sinn im Wahljahr 2020 eine militärische Eskalation im Nahen- und Mittleren Osten zu riskieren. Aber es gibt natürlich einflussreiche Kräfte in Washington, darunter auch Lobbygruppen, die dort selbst die Interessen anderer Staaten vertreten, z.B. Israel und Saudi-Arabien. Die wollen diesen amerikanisch geführten Krieg gegen den Iran, und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Präsident Trump hier auch diesem Druck teilweise nachgeben musste.“

Was nun die Bundesregierung betrifft, so ist sie – im Fall einer weiteren Eskalation – in einer doppelten Zwickmühle: durch einen möglichen NATO-Bündnisfall aber auch durch ihre absolute Parteilichkeit gegenüber Israel und seiner völkerrechtswidrigen und kriegstreibenden Politik. Israels Existenz wurde zu einem „Teil der deutschen Staatsraison“ erklärt und demnach ist „die Sicherheit Israels“ für die deutsche Bundeskanzlerin „niemals verhandelbar“. Nun plustert sich ausgerechnet der deutsche Außenminister – ohne rot zu werden – als Vermittler auf „Wir werden in den kommenden Tagen alle Hebel in Bewegung setzen, um einer weiteren Eskalation der Lage entgegenzuarbeiten – in den Vereinten Nationen, der EU und im Dialog mit unseren Partnern in der Region, auch im Gespräch mit dem Iran.“

