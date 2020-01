SPD wirft den USA vor, mit der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani das Völkerrecht gebrochen zu haben. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: „Das Völkerrecht wurde verletzt und auch unser Verständnis von staatlicher Gewalt, die durch Recht und Demokratie begründet und eingegrenzt ist.“

