Russische Reaktionen auf die Ermordung von Soleimani durch die US-Streitkräfte

Der russische Präsident Wladimir Putin und der französische Präsident Emmanuel Macron haben bei einem Telefongespräch am 3. Januar ihre Besorgnis über die Ermordung von Soleimani durch die US-Streitkräfte zum Ausdruck gebracht. Soleimani bei einem US-Raketenangriff auf den Flughafen Bagdad “, so der Kreml-Pressedienst. ( TASS , 01.03.20)

„Wir betrachten die Ermordung von Soleimani als Folge eines US-Raketenangriffs am Stadtrand von Bagdad als einen rücksichtslosen Schritt, der zu wachsenden Spannungen in der gesamten Region führen könnte“, sagte das russische Außenministerium. ( RFE / RL , 01.03.20)

„Wir sind auf eine neue Realität gestoßen – die Ermordung eines Vertreters der Regierung eines souveränen Staates, eines Beamten, für den es keine rechtlichen Gründe gibt“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova. ( Interfax , 01.03.20)

Die Ermordung von Soleimani wird zu einer Eskalation der militärpolitischen Spannungen im Nahen Osten führen, die sich negativ auf das globale Sicherheitssystem auswirken, teilte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung vom 3. Januar mit. Das Ministerium hat den Beitrag von Soleimani zur Bekämpfung der Islamisten hervorgehoben Staat in Syrien. ( TASS , 01.03.20)

Durch den Tod von Soleimani haben die USA jegliche Hoffnung auf eine Lösung des Problems im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm zunichte gemacht, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Rates der Russischen Föderation, Konstantin Kosachev. „Die letzten Hoffnungen, das Problem des iranischen Atomprogramms zu lösen, wurden bombardiert. Der Iran kann jetzt die Produktion von Atomwaffen beschleunigen, auch wenn dies nicht geplant war “, schrieb Kosavhev auf seiner Facebook-Seite. Kosachev hat den Mord als „das Worst-Case-Szenario“ bezeichnet. ( The Moscow Times , 01.03.20, Interfax , 01.03.20, Kosachevs Facebook-Seite , 01.03.20)

„Die Amerikaner haben die“ rote Linie „überschritten, und diesmal können die Folgen am gravierendsten sein“, sagte der Vorsitzende des Außenausschusses der russischen Staatsduma, Leonid Slutsky. ( TASS , 01.03.20)

