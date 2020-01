Erklärung der Weltfriedensrates WPC zum kriminellen Angriff der USA auf den Flughafen Bagdad

Der Weltfriedensrat prangert den jüngsten kriminellen Angriff der USA auf ein souveränes Land im Irak, bei dem der Kommandeur der Quds der iranischen Revolutionsgarden zusammen mit hochrangigen Offizieren der irakischen Armee ermordet wurde, aufs schärfste an. Diese unprovozierte und rücksichtslose Aktion stellt eine neue und äußerst gefährliche Eskalation für den Nahen Osten dar, in der die USA seit Jahrzehnten Tausende von Truppen an Aggressionen und imperialistischen Interventionen in einer Reihe von Ländern beteiligt sind. Dieser jüngste Drohnenangriff zeigt deutlich die Absicht der US- Regierung, die Atmosphäre weiter zu verschlimmern und zu provozieren

Vergeltung, um mit ihren Plänen voranzukommen.

Dies steht im Einklang mit dem Rückzug der USA aus dem INF-Vertrag (unter anderem Maßnahmen) und den Plänen für ein neues Wettrüsten im Nuklearbereich. Die sofortige Entscheidung derTrump-Administration, 3.000 neue Truppen in die Region zu entsenden, beweist den Plan, das US-Engagement wieder schamlos zu erhöhen.



Die WPC verurteilt die imperilaistischen Aktionen der USA und fordert Mitglieder und

Freunde auf, gegen diese Eskalation zu protestieren, die zu einem allgemeinen Krieg in der Region führen kann. Wir fordern den vollständigen Abzug der US-Truppen aus dem Irak, Syrien und der Region, die Schließung der US-Militärstützpunkte sowie die Aufhebung der Sanktionen gegen die Völker der Region. Wir unterstützen die Aktionen der US-Friedensbewegung und des US-Friedensrates unter dem Motto: TROPFEN VOM IRAK ZURÜCK – KEIN KRIEG GEGEN DEN IRAN!

Das WPC-Sekretariat 4. Januar 2020

