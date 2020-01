„Es kommt gerade an diesem Punkt jetzt auf Deeskalation an“,—— Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer …………..das US-Vorgehen eine Reaktion sei auf eine ganze Reihe von Provokationen des Iran. Keine direkte Kritik am Vorgehen der US-Regierung.

Maas erklärte, die US-Militäroperation sei „auf eine Reihe gefährlicher Provokationen Irans“ gefolgt. „Es ist durch die Aktion aber nicht einfacher geworden, Spannungen abzubauen“, die Folgen für die Region seien schwer absehbar.“ . Jetzt gehe es darum, zu verhindern, dass eine weitere Eskalation die ganze Region in Brand setze,

