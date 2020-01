US-Präsident Trump plant einen Krieg gegen den Iran: Weltweite Proteste am Samstag, den 4. Januar – Berlin Brandenburger Tor ab 13 Uhr

BERLIN SAMSTAG 4.1.2020

13 bis 17 Uhr am Brandenburger Tor

No War with Iran! | Kein Krieg gegen Iran!

facebook.com/events/2410611149050726/

und solidarisch! ab 14 Uhr

http://haendewegvonvenezuela.net

Die Trump-Administration und das Pentagon versuchen, einen Krieg mit dem Iran zu beginnen, indem sie Qassem Soleimani, den obersten Militärführer dieses Landes, ermordeten. Würde der Iran offen einen führenden US-General ermorden und damit prahlten, würden die USA einen Krieg beginnen. Trump und das Pentagon haben rechtswidrig gegen die Verfassung, das Kriegsmachtgesetz und das Völkerrecht verstoßen.

Die gezielte Ermordung eines zentralen Führers des Iran soll einen neuen Krieg auslösen. Wenn sich die Menschen in den USA und weltweit sich jetzt nicht erheben und dies stoppen, wird dieser Krieg die gesamte Region erfassen und schnell zu einem globalen Konflikt mit unvorhersehbarem Ausmaß und möglicherweise schwerwiegenden Folgen führen.

Das Oberkommando des Pentagons prahlt rücksichtslos mit dieser illegalen, gezielten Ermordung. „Dieser Militärschlag zielte darauf ab, zukünftige iranische Angriffspläne abzuschrecken“, erklärten die Generäle.

Sie wissen, dass das Ziel des Angriffs genau das Gegenteil ist. Sie wollen einen Krieg mit dem Iran – einem Land mit mehr als 80 Millionen Einwohnern. Trump will dies ebenfalls, auch weil er glaubt, dass es seine Wiederwahl im Jahr 2020 garantieren wird.

Für alle, die an Frieden glauben, für alle, die sich einem weiteren katastrophalen Krieg widersetzen, ist es jetzt an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen. Am Samstag, dem 4. Januar, wird in zahlreichen Städten in den USA gegen einen neuen Krieg im Nahen Osten protestiert und der Abzug aller US-Truppen und Stützpunkte in der Region gefordert.

Zu den Initiatoren dieses Aufrufs gehören die ANTWORT-Koalition, CODEPINK, der Widerstand der Bevölkerung, World Beyond War und viele andere Antikriegs- und Friedensorganisationen. Wenn Sie Ihren Namen als Endorser hinzufügen möchten, klicken Sie hier.

In den folgenden Städten finden am Samstag, den 4. Januar Demonstrationen statt.

Unterstützer ANSWER Coalition, CODEPINK, Popular Resistance, World Beyond War and many other anti-war and peace organizations.

Städte die teilnehmen:

The White House – Washington D.C.

Chicago, IL – Trump Tower

Los Angeles, CA

New York City, NY

San Francisco, CA

Miami, FL

Albuquerque, NM

Arlington, MA

Seattle, WA

Minneapolis, MN

Atlanta, GA

New Haven, CT

Portland, Maine

Pittsburgh, PA

Denver, CO

Philadelphia, PA

Lancaster, PA

Austin, TX

Boulder, CO

Brimingham, AL

Cleveland, OH

El Paso, TX

Fort Wayne, IN

Ithaca, NY

Northampton, MA

Portland, Maine

Santa Monica, CA

State College, PA

Milwaukee, WI

Boise, ID

weitere Infos hier:

https://www.answercoalition.org/national_action_us_troops_out_of_iraq

Gefällt mir: Liken Lade …