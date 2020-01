US-Truppen feuern Tränengas ab, während Demonstranten Steine ​​auf die US-Botschaft in Bagdad werfen

Demonstranten, die vor den Toren der Botschaft übernachtet hatten, wurden Berichten zufolge von Sicherheitspersonal mit Tränengas angegriffen, nachdem sich die Demonstranten dem Gebäude genähert hatten.

Filmmaterial der Zusammenstöße vom Mittwoch 1. Januar, zeigt Demonstranten, die schreien und Gegenstände gegen die Wände des Geländes werfen, während dicker Rauch die Luft erfüllt. Es sind auch mehrere helle Blitze zu sehen – wahrscheinlich von abgefeuerten Tränengaskanistern.

Tweet-Text: US-Besatzungstruppen entsenden Scharfschützen über die amerikanische Botschaft in Bagdad und schießen Tränengas, um die Demonstranten zu zerstreuen

عاجل/ قوات الاحتلال الامريكي تنشر القناصة فوق السفارة الأمريكية في بغداد وتطلق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين #اطردوا_القوات_الأمريكية_وسفارتهم pic.twitter.com/JVE2x5MqMW — Iraqii (@sumeri129) January 1, 2020

Die Menge setzte Berichten zufolge auch mehrere US-Flaggen in Brand. Laut AFP wurden mehrere Demonstranten verwundet und in Krankenwagen abtransportiert. Das Scharmützel kommt einen Tag, nachdem Tausende von Irakern auf das Gelände marschiert sind, um gegen US-Luftangriffe zu protestieren, die mehrere Hisbollah-Stellungen angegriffen hatten.

Die Demonstranten konnten mehrere Kontrollpunkte in der hochsicheren Grünen Zone passieren, Brände auslösen und Überwachungskameras zerstören.

Als Reaktion auf den Angriff erklärte US-Verteidigungsminister Mark Esper, dass in den nächsten Tagen rund 750 Truppen in der Region stationiert werden könnten.

US-Präsident Trump hat den Iran für die Unruhen verantwortlich gemacht und davor gewarnt, dass Teheran teuer bezahlen würde, wenn US-Personal von den Demonstranten verletzt oder getötet würde. Iran drängte auf die Anschuldigung zurück und stellte fest, dass Washington die „Kühnheit“ hatte , die Islamische Republik für Proteste im Irak verantwortlich zu machen.

US-Luftangriffe trafen letzte Woche fünf Kataib-Hisbollah-Ziele im Irak und in Syrien als Vergeltung für einen Angriff auf eine US-Koalitionsbasis in der Nähe von Kirkuk. Washington machte für diesen Angriff die mit dem Iran verbündete Miliz für verantwortlich, aber Teheran bestritt jede Beteiligung und bezeichnete die nachfolgenden US-Angriffe als „Terrorakt“.

Quelle:

https://on.rt.com/a88y

