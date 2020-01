Trump an den Iran nach Eskalation an der US-Botschaft in Bagdad: „Sie werden einen sehr hohen Preis zahlen! Dies ist keine Warnung, es ist eine Drohung“ – „Frohes Neues Jahr!“ – Trump später über die Möglichkeit eines Krieg gegen den Iran. „Ich sehe nicht, dass dies passieren wird“, – „Ich mag den Frieden“

Protesters in Iraq stormed the US embassy in outraged response to air strikes in the country (Sputniknews)

Brian Becker and John Kiriakou are joined by Sputnik News analyst and producer Walter Smolarek.

https://www.spreaker.com/user/radiosputnik/u-s-embassy-in-baghdad-stormed-after-pen?fbclid=IwAR2AorIi28vn_1tFd7zaGSxxlxXp7ppJWNBRfzguAfX4u14Sa9Z4rE1xtUk

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge