Quelle: https://www.hispantv.com/noticias/fotos/445731/siria-armas-eeuu-terroristas-idlib

Syrische Streitkräfte beschlagnahmen Drohnen und ein großes Arsenal von US-Waffen, die von Terroristen am 31. Dezember 2019 in der Provinz Idlib zurückgelassen wurden.

Wie die syrische Nachrichtenagentur SANA am Dienstag mitteilte, wurde die Entdeckung während der Einsätze der syrischen Armee in den vom Terrorismus befreiten Gebieten in der Provinz Idlib (Nordwesten), der letzten großen Hochburg von Terroristen und bewaffneten Gruppen, gemacht. Zu den beschlagnahmten Waffen, die von den USA hergestellt wurden, gehören große Mengen Munition verschiedener Art, Mörsergranaten, Raketen, leichte und schwere Maschinengewehre sowie mehrere Drohnen. Immer wieder hat die syrische Armee in der Vergangenheitviele einsatzbereite Waffen, Medikamente und Lebensmittel mit Briefmarken beschlagnahmt, die auf ihre US-amerikanische Herkunft hinweisen, was die Unterstützung Washingtons für Terroristen demonstriert. Quelle: SANA Quelle: SANA Quelle: SANA Quelle: SANA Quelle: SANA

