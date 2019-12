Bolivien: De-facto-Regierung weist mexikanische und spanische Diplomaten aus (amerika21)

Die De-facto-Präsidentin von Bolivien, Jeanine Áñez, hat die Botschafterin von Mexiko, María Teresa Mercado, sowie die Geschäftsträgerin von Spanien, Cristina Borreguero, und den spanischen Konsul, Álvaro Fernández, zu „personae non gratae“ erklärt und ihnen 72 Stunden eingeräumt, das Land zu verlassen. Im Gegenzug kündigte Spanien als Reaktion auf diese „feindliche Geste“ die Ausweisung von drei bolivianischen Diplomaten an. Die mexikanische Regierung wies ihre Botschafterin zum Schutz ihrer eigenen Sicherheit an, umgehend nach Mexiko zurückzukehren.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/12/235959/bolivien-diplomaten-spanien-mexiko

