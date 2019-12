USA fliegen Luftangriffe gegen „Kataib Hisbollah”-Einrichtungen im Irak und in Syrien – USA drohen mit weiteren Angriffen auf Schiiten-Milizen – Laut US-Marinechef kann nur „Regimewechsel“ im Iran die „provokativen Aktionen“ des Landes stoppen.

Bericht von Sputniknews:

https://sptnkne.ws/ARAQ

–

US-Marinechef sagt, nur ein „Regimewechsel“ im Iran könne die „provokativen Aktionen“ des Landes im Golf stoppen

US Navy Chief Says Only ‘Regime Change’ in Iran Can Stop Country’s ‘Provocative Actions’ in Gulf

https://sptnkne.ws/ARfH

Übersetzung:

Russische und chinesische Kriegsschiffe begleiteten am Freitag die Schiffe der iranischen Marine- und Revolutionsgarde, die maritime Übungen im Golf von Oman und im nördlichen Indischen Ozean durchzuführen. Dabei wurden Such- und Rettungsaktionen, Pirateriebekämpfung und Schießübungen simuliert.

Die US-Marine ist besorgt darüber, dass die jüngste Flaute bei den Feindseligkeiten mit dem Iran nach den eskalierenden Aktionen in diesem Sommer in Form von Tankersabotageangriffen, Schiffsbeschlagnahmen und Drohnenabschüssen wiederholt werden könnte, sagte der amtierende Marineminister Thomas Modly.

„Ich denke, sie werden dort weiterhin provokative Aktionen durchführen“, sagte Modly am Freitag gegenüber Reuters. „Und ich denke, sie werden jede Gelegenheit prüfen, die sie dazu haben können“, fügte er hinzu, ohne weitere Einzelheiten anzugeben.

„Es gibt nichts, was mir nahe legt, abgesehen von einem Regimewechsel, dass Sie einen anderen Ton als die Führung haben, was mir nahe legen würde, dass sie aufhören werden, das zu tun, was sie getan haben“, erklärte Modly.

Der Spitzenbeamte der Marine beklagte sich auch darüber, dass die „Reaktion“ der USA auf den Iran sie gezwungen habe, ernstere Gegner wie China im Auge zu behalten.

