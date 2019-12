Do you think the Russians want war? Meinst du, die Russen wollen Krieg? Хотят ли русские войны?

Do you think the Russians want war?

Ask the silence that was silent

in the wide field, in the poplar grove,

Ask the birches.

Where he lies in his grave,

ask the Russian soldier!

His son answers you:

Do you think the Russians wan

do you think the Russians want

do you think the Russians want war?

Not just for your own country

the soldier died in the world conflagration.

No, everyone on earth

can go to sleep in peace.

Get advice from that fighter

who reached the river Elbe fighting,

what remained deep in our hearts:

Do you think the Russians want …

The fight didn’t see us weak,

but it may never happen again

that human blood, so red and hot,

Please ask the earth for the price.

Ask the mothers who have been gray since then,

please ask my wife.

The answer to the question is:

Do you think the Russians want …

It knows who forges and who weaves

it knows who is working and who is sowing –

every people sees the truth:

Do you think the Russians want

do you think the Russians want

do you think the Russians want war?

by Jewgeni Jewtuschenko (1961)

Meinst du, die Russen wollen Krieg?

Meinst du, die Russem wollen Krieg?

Befrag die Stille, die da schwieg

im weiten Feld, im Pappelhain,

Befrag die Birken an dem Rain.

Dort, wo er liegt in seinem Grab,

den russischen Soldaten frag!

Sein Sohn dir drauf Antwort gibt:

Meinst du, die Russen woll’n,

meinst du, die Russen woll’n,

meinst du, die Russen wollen Krieg?

Nicht nur fürs eig’ne Vaterland

fiel der Soldat im Weltenbrand.

Nein, daß auf Erden jedermann

in Ruhe schlafen gehen kann.

Holt euch bei jenem Kämpfer Rat,

der siegend an die Elbe trat,

was tief in unsren Herzen blieb:

Meinst du, die Russen woll’n…

Der Kampf hat uns nicht schwach gesehn,

doch nie mehr möge es geschehn,

daß Menschenblut, so rot und heiß,

der bitt’ren Erde werd’ zum Preis.

Frag Mütter, die seit damals grau,

befrag doch bitte meine Frau.

Die Antwort in der Frage liegt:

Meinst du, die Russen woll’n…

Es weiß, wer schmiedet und wer webt,

es weiß, wer ackert und wer sät –

ein jedes Volk die Wahrheit sieht:

Meinst du, die Russen woll’n,

meinst du, die Russen woll’n,

meinst du, die Russen wollen Krieg?

und hier der russische Text:

Хотят ли русские войны?

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тишины

Над ширью пашен и полей,

И у берёз и тополей.

Спросите вы у тех солдат,

Что под берёзами лежат,

И вам ответят их сыны –

Хотят ли русские,

Хотят ли русские,

Хотят ли русские войны!

Не только за свою страну

Они погибли в ту войну,

А чтобы люди всей земли

Спокойно ночью спать могли.

Спросите тех, кто воевал,

Кто вас на Эльбе обнимал,-

Мы этой памяти верны.

Хотят ли русские,

Хотят ли русские,

Хотят ли русские войны!

Да, мы умеем воевать,

Но не хотим, чтобы опять

Солдаты падали в бою

На землю горькую свою.

Спросите вы у матерей,

Спросите у жены моей,

И вы тогда понять должны –

Хотят ли русские,

Хотят ли русские,

Хотят ли русские войны!

…Поймёт и докер, и рыбак,

Поймёт рабочий и батрак,

Поймёт народ любой страны –

Хотят ли русские,

Хотят ли русские,

Хотят ли русские войны!

