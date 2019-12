70 Jahre Destabilisierung der USA in China. Von den USA gesponserter uigurischer Aufstand in Xinjiang – von Shane Quinn (Global Research)

english: https://www.globalresearch.ca/u-s-sponsored-uyghur-insurgency-in-xinjiang-70-years-of-u-s-destabilisation-in-china/5698425

Chinas Ausbruch aus der Kontrolle der USA im Oktober 1949 war vielleicht der schwerste Schlag gegen die globale Hegemonie der USA nach dem Zweiten Weltkrieg.

Im September 1948 stellte der weitsichtige US-amerikanische Diplomat George Kennan fest, dass „es erhebliche Einschränkungen gibt, in dem was wir tun können, um den Verlauf der Ereignisse in China zu beeinflussen“. In den vergangenen sieben Jahrzehnten war das Ausmaß des US-amerikanischen Einflusses auf die inneren Angelegenheiten Chinas bestenfalls begrenzt, schreitet aber dennoch voran. Washington hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um China zu destabilisieren und zu zersplittern.

Die Strategien des Pentagons gegenüber China spiegeln in gewisser Weise diejenigen wider, die sie gegen die UdSSR angewendet haben: Die Verwendung von Bevollmächtigtengruppen, Extremisten und ethnischen Minderheiten sowie von abhängigen Staaten.

Die Turkistan Islamic Party (TIC), eine terroristische Organisation, wurde 1988 von uigurischen Dschihadisten gegründet, als in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang separatistische Aufstände ausbrachen. Die Turkistan Islamic Party, die früher als Ostturkestan Islamic Movement bekannt war, wurde von Anfang von der CIA unterstützt.

In widersprüchlicher Weise wird die türkisch-islamische Partei, die sich größtenteils im Nordwesten Pakistans befindet, von den Vereinigten Staaten zusammen mit anderen wichtigen Ländern wie Russland und natürlich China und seinem Nachbarland Pakistan als terroristische Organisation angesehen.

Im Jahr 2001 bereiteten sich militante Uiguren in denselben Lagern in Afghanistan auf einen Guerillakrieg vor, in denen der pakistanische Geheimdienst CIA und ISI einst die Extremisten der Mudschaheddin ausgebildet hatten, um die vor 40 Jahren in Afghanistan einmarschierten sowjetischen Truppen zu bekämpfen. Zwischen 1990 und 2001 verübte die Islamische Partei Turkistans über 200 Terrorakte, darunter das Sprengen von Fahrzeugen, Bomben auf Marktplätzen und die Ermordung chinesischer Regierungsbeamter.

Nach den Anschlägen gegen die USA am 11. September kämpften uigurische Extremisten während des „Kriegs gegen den Terror“ in Afghanistan gegen das US-Militär. Fast zwei Dutzend Uiguren wurden in das berüchtigte US-Gefangenenlager Guantanamo im Südosten Kubas verbracht, wo einige Uiguren zwölf Jahre lang festgehalten wurden.

Hochkarätige uigurische Separatisten wie der in Xinjiang geborene Anwar Yusuf Turani , Gründer der ostturkestanischen Exilregierung, leben selbst im Bundesstaat Virginia an der Ostküste der USA. Yusuf Turani war ein williges Werkzeug in Washingtons Machtspiel gegen China. im Juni 1999 traf er sich mit US-Präsident Bill Clinton und bat ihn, politische Bewegungen zu unterstützen, welche die Unabhängigkeit für Xinjiang anstreben; und Turani führte später einen Dialog mit Clintons Nachfolger George W. Bush , der ihm versprach, die „grundlegenden Menschenrechte“ der „Uiguren und anderer in China lebender Menschen“ zu unterstützen.

Weitere prominente Uiguren, die in Amerika leben, fordern die Unabhängigkeit Xinjiangs von China, wie Rebiya Kadeer, eine fünfmalige Friedensnobelpreisträgerin, die in Xinjiang geboren wurde und ebenfalls im US-Bundesstaat Virginia lebt.

Bis November 2017 leitete sie elf Jahre lang den World Uyghur Congress (WUC) mit Sitz in München, der teilweise von der Nationalen Stiftung für Demokratie (NED) finanziert wird. Die NED, die teilweise vom Kongress der Vereinigten Staaten subventioniert wird, hat eine lange Geschichte der „Soft Power“ -Einmischung in souveränen Staaten auf der ganzen Welt: In China, in Nikaragua, ind der Ukraine und so weiter.

Der Weltkongress der Uiguren wurde im April 2004 von Erkin Alptekin, einem ehemaligen Berater der CIA, ins Leben gerufen.

Kadeers Ehemann arbeitete zuvor als Kommentator für den von der US-Regierung geführten Sender Radio Free Asia. Wie Turani ist Kadeer für Washington in der wachsenden geopolitischen Rivalität zwischen den USA und China eine Art Spielball. In der Vergangenheit nahm sie Einladungen zu einem Treffen mit US-Präsident George W. Bush und US-Außenministerin Condoleezza Rice an, um die Unabhängigkeit der Uiguren von China zu unterstützen. Während eines Besuchs im Juni 2019 beim US-Verbündeten Japan forderte sie Tokio auf, Xinjiang stärker politisch zu unterstützen .

Einer der Hauptgründe für Pekings starken Fokus auf Xinjiang ist, dass diese Region sowohl reich an Öl (21 Milliarden Tonnen) als auch an Kohlevorkommen (40% der gesamten chinesischen Reserven) ist. Einige Uiguren haben sich darüber beschwert, dass Peking die Rohstoffe einfach von Xinjiang direkt in die chinesische Hauptstadt und in andere relativ wohlhabende Städte wie Shanghai transportiert, ohne dafür eine angemessene Entschädigung zu leisten. Schon eine kleine Nebenabgabe könnte ausreichen, um die Lebensbedingungen der Uiguren erheblich zu verbessern.

Der erfahrene brasilianische Historiker Luiz Alberto Moniz Bandeira schrieb, dass Pekings berechtigte Besorgnis in Xinjiang auch auf seine Position als Pipeline-Knotenpunkt zurückzuführen sei. Ein Gebiet, durch das natürliche Ressourcen aus Zentralasien nach China strömen und in das laut Bandeira „einer der Gründe für die ethnischen Spannungen war, die im Laufe der neunziger Jahre und zu Beginn des 21. Jahrhunderts auftraten und in die China 15 Milliarden US-Dollar investierte Infrastruktur und Entwicklung der Region bis 2001, einschließlich petrochemischer Anlagen und Gastransporte nach Shanghai “.

Die China National Petroleum Corporation (CNPC), ein staatseigenes Unternehmen mit Sitz in Peking, „wollte Xinjiang bis 2020 zur größten Öl- und Gasförderbasis des Landes machen“. Es überrascht nicht, dass die Ausbeutung der Ressourcen Xinjiangs durch Peking zugenommen hat, weil die Provinz auch ein Schwerpunkt für Chinas großes Industrieprojekt Belt and Road Initiative (BRI) ist.

Darüber hinaus hat die Regierung Chinas unter Xi Jinping weiterhin große Ambitionen, Xinjiang mit Gwadar zu verbinden, einem strategischen Hafen im Süden Pakistans, der am Arabischen Meer liegt. Peking investiert seit einigen Jahren stark in Pakistan und die Verbindung reicht auch nach Süden bis nach Gwadar, wodurch die chinesische Regierung in die Lage versetzt werden könnte, einige der wichtigsten Ölschifffahrtsstraßen der Welt zu erschließen. Die Gewässer des Golfs von Oman und des Persischen Golfs befinden sich in der Nähe von Gwadar.

China ist Pakistans größter Handelspartner, und Peking betrachtet seinen Nachbarn als wichtigen Verbündeten, der durch den China-Pakistan Economic Corridor – ein Infrastrukturprogramm zwischen diesen beiden Nationen im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar – unterstrichen wird.

Wir konzentrieren uns wieder auf die Bemühungen des Pentagons, China zu destabilisieren, und wenden uns dabei Tibet zu: Eine herrliche Region im Südwesten Chinas, deren Landschaften von hohen schneebedeckten Himalaya-Berggipfeln und riesigen unbewohnten Ebenen dominiert werden. Tibet ist von der Landfläche fast doppelt so groß so groß wie Frankreich.

Nach der chinesischen Revolution von 1949 war der US-Kongress der Ansicht, dass Tibet ein Recht auf „Selbstbestimmung“ habe. und Washington unterstützte die tibetische Exilregierung, die 1960 vom gegenwärtigen Dalai Lama (Tenzin Gyatso) gegründet wurde. Der Dalai Lama – der seit den 1950er Jahren Verbindungen zur CIA unterhält – floh aus der tibetischen Hauptstadt Lhasa nach Indien , nachdem der von Washington unterstützte tibetische Aufstand von 1959 gegen die chinesische Kontrolle gescheitert und blutig verlaufen war.

Dieser Aufstand wurde teilweise in den Vereinigten Staaten selbst unter der Schirmherrschaft des CIA-Offiziers Bruce Walker in Camp Hale, der US-Ausbildungsstätte in Colorado, geplant. In Camp Hale bildete die CIA von 1956 bis 1957 ca. 250 bis 300 „tibetische Freiheitskämpfer“ aus, während dies alles vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurde. Die Ausbildung der Tibeter durch die CIA wurde im Camp Hale fortgesetzt, bis das Projekt im Jahr 1964 beendet wurde.

Eine weitere verdeckte Basis für US-Operationen gegen China wurde in der Colorado-Skistadt Aspen eingerichtet, wohin Tibets Stellvertreter von US-Flugzeugen transportiert wurden, bevor sie mit Fallschirmen abgeworfen wurden.

Weitere CIA-Trainingslager wurden an verschiedenen Orten im südasiatischen Nepal eingerichtet, das im Norden an Tibet grenzt. Zwischen 1949 und 1951 stieg die Zahl der CIA-Aktivisten, die sich an verdeckten Aktionen beteiligten, um das Zehnfache. Das Budget der CIA zur Förderung von Aufständen und sozialen Unruhen in China belief sich auf das 20-fache des Betrags, der für den Sturz von Mohammed Mossadegh im Iran im Jahr 1953 bereitgestellt wurde. Die CIA erhielt Unterstützung durch die Sonderdienste Nepals und Indiens bei dem Projekt der gezielten Bekämpfung Chinas.

Der ältere Bruder des Dalai Lama, Gyalo Thondup , war an verschiedenen von der CIA geförderten Operationen gegen China beteiligt, die schließlich von Peking niedergeschlagen wurden und viele tausend Tote forderten. Thondup, der oft die Rolle des „inoffiziellen Gesandten“ des Dalai Lama spielte und heute in Indien lebt und inzwischen über 90 Jahre alt ist, reiste 1951 erstmals in die USA. Er lieferte dem US-Außenministerium umfassende Informationen zu allen Fragen in Bezug auf Tibet.

Eine von der CIA finanzierte und bewaffnete tibetische Armee, die Dokham Chushi Gangdruk, setzte jahrelang eine Guerillakriegskampagne innerhalb der Grenzen Chinas fort. Mitte der 1960er-Jahre waren fast 2.000 von den USA unterstützte Kämpfer tibetischer Abstammung im Einsatz. Der Dalai Lama profitierte von großzügigen CIA-Mitteln und wurde allein 1964 mit 180.000 US-Dollar subventioniert.

Bis 1975 verschleierte der Dalai Lama die Rolle der CIA in der tibetischen Revolte und anderen Aktivitäten von 1959, als er mit US-Agenten in Tibet in Kontakt stand. Der Dalai Lama, der 1989 den Friedensnobelpreis gewann, erhielt von der CIA eine Zulage seit den frühen 1950er-Jahren, vielleicht sogar noch früher.

Während eines Interviews mit der New York Times Mitte September 1993 sagte der Dalai Lama: „Heute ist die Hilfe und Unterstützung, die wir von den Vereinigten Staaten erhalten, wirklich aus Mitgefühl und menschlichem Mitgefühl“. Bis weit in das 21. Jahrhundert hinein haben die US-Regierungen weiterhin Gelder gezahlt für unabhängige tibetische Zwecke über Zweigstellen des US-Außenministeriums wie das Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM).

In anderen Teilen Chinas und in jüngerer Zeit beschränkte sich Washington auf die Nutzung seiner „Soft Power“ -Organisationen, wie der von der Reagan-Ära gegründeten NED, die die Proteste gegen Peking in Hongkong finanziell unterstützt. Seit 2014 hat die NED etwa 30 Millionen US-Dollar für die pro-westlichen oder Unabhängigkeitsgruppen in Hongkong bereitgestellt. Die Demonstrationen wurden von der Mainstream-Presse in großem Umfang medial unterstützt.

Es mag angebracht sein, den Ausdruck hervorzuheben, den die US-amerikanischen Gelehrten Noam Chomsky und Edward Herman in ihrem Buch Manufacturing Consent – in Bezug auf den Fall der „würdigen und unwürdigen Opfer“ – verwendeten.

In der liberalen Medienanalyse gibt es häufig Beispiele für anerkannte und nicht anerkannte Opfer unserer Welt. Die typische massenmediale Erzählung wendet die Prinzipien an: Rohingya-Muslime, „Würdige Opfer“. Palästinenser, „unwürdige Opfer“. Hongkonger Demonstranten, „Würdige Opfer“, Demonstranten der Gelben Westen, „Unwürdige Opfer“ usw.

*

Shane Quinn studierte Journalistik. Er chreibt vorrangig über außenpolitische Themen und ist inspiriert von Autoren wie Noam Chomsky. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Übersetzung: Heinrich Buecker, Coop Anti-War Cafe Berlin

