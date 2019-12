Venezuela: In diesem Jahr wurden im Rahmen des Sozialprogramms Wohnungen für insgesamt 509.046 Haushalte bereitgestellt. (RT)

Der Präsident von Venezuela, Nicolás Maduro, übergab am Donnerstag eine weitere Wohnung, im Rahmen des Programms für den Bau und die Lieferung von Sozialwohnungen. Es war ein besonderer Anlass, denn insgesamt wurden bis zu diesem Tag genau 3 Millionen Wohnungen übergeben.

„Wir feiern die Erfüllung einer historischen Leistung. Trotz der Aggressionen und der Überwindung der Schwierigkeiten werden wir das Ziel erreichen, das Commander Chávez uns verließ, um 3.000.000 venezolanische Familien mit ihren eigenen Häusern glücklich zu machen“, sagte Maduro.

#EnVivo 📹 | “A pesar de la guerra económica, a pesar del bloqueo y la persecución financiera del imperialismo, de que nos robaron tantos recursos este 2019, no se pararon las construcciones”, enfatizó el presidente @NicolasMaduro pic.twitter.com/WMebRj7d5q — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) December 26, 2019

Der venezolanische Präsident fügte hinzu, dass die Regierung ihre Arbeit fortsetzen werde, bis insgesamt 5.000.000 Wohnungen vor 2025 gebaut werden: „Es war so viel Opfer wert, (…) dass wir im nächsten Jahr 2020 mindestens 500.000 Wohnungen bauen werden“, sagte er .

Im Jahr 2019 lieferte die Great Housing Mission Venezuela insgesamt 509.046 Wohnungenaus. An diesem Donnerstag genehmigte der Präsident die Genehmigung von 43.802 Petros (Kryptowährung) für die Initiative im ganzen Land.

