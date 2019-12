(Anmerkung D.P.)In der BRD gab es den Sozialstaat solange es das sozialere Gegenüber der DDR gab. Wie hieß es damals doch in den BRD-Gewerkschaften: „die DDR ist die unsichtbare Dritte am Verhandlungstisch“. Danach konnten das deutsche Kapital, seine Politiker und Medien jede Zurückhaltung aufgeben]

zum Artikel hier:

https://taz.de/Generalstreik-in-Frankreich/!5644624/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge