Die Wiederauferstehung Syriens: Journalist aus Aleppo schildert Rückkehr des Landes ins Leben (RT Deutsch)

„Mit 85 Prozent des Landes, die befreit sind, ist der Plan, einen Regime Change durch Terrorismus zu schaffen, längst gescheitert“, so Naman Tarcha im Gespräch mit RT. „Nun versucht der Westen, die Wiedergeburt Syriens durch Sanktionen und Öldiebstahl zu verhindern. Vergeblich.“

RT hat mit dem in Aleppo geborenen, in Rom lebenden Journalisten und Fernsehmoderator Naman Tarcha gesprochen. Tarcha ist Experte im Bereich Massenmedien und arabischer Kultur. Seine Artikel und Reportagen über den Nahen Osten sowie über Geopolitik, Terrorismus und Einwanderung erscheinen in arabischen und italienischen Medien. Tarcha ist zudem Co-Autor des 2009 erschienenen Buches „Arabische Medien und Kultur im Mittelmeerraum“ sowie Gründer und Chefredakteur von ornina.org, einem Online-Kunst- und Unterhaltungsmagazin auf Arabisch.

Zum Interview und den Fotos: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/96042-wiederauferstehung-syriens-journalist-aus-aleppo-schildet-rueckkehr-des-landes-ins-leben/

