Nach einer starken Sicherheitsoperation, bei der versucht wurde, die berühmte Plaza Dignidad ohne Demonstranten zu halten, ist es ihnen gelungen, trotz der gewaltsamen Unterdrückung durch Hunderte von Polizisten, die den Ort vom frühen Nachmittag an umstellten, diesen symbolträchtigen öffentlichen Platz zu betreten. teleSUR

