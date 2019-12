Bolivien: Verstärkte Präsenz des Militärs der Putschisten-Regierung an den Grenzen behindert das Treffen der Bewegung für Sozialismus (MAS) in Argentinien (Orinoco Tribune)

Der Verteidigungsminister Luis Fernando López der De-facto-Regierung Boliviens gab jetzt bekannt, dass die militärische Präsenz an allen Grenzen des Landes verstärkt wurde, damit die Ex-Behörden der Regierung der Bewegung für Sozialismus das Land nicht verlassen können.

„Wir verstärken alle Grenzen, im Grunde alles, und wir müssen vorsichtig sein, weil wir damit rechnen müssen, dass die Menschen, die in Bolivien Verbrechen begangen haben, das Land verlassen, als ob nichts passiert ist“, sagte López Kontakt mit der Presse.

López fügte hinzu, dass die von den Streitkräften des Landes durchgeführten Grenzkontrollen verstärkt wurden und mit der Polizei und der Einwanderungbehörde zusammenarbeiten.

„Es [die Regierung] hat (die Grenzkontrolle) verschärft, weil es eine Notwendigkeit und eine grundlegende Rolle ist, das heißt, wir können nicht zulassen, dass die Menschen, die mit dem Land getan haben, was sie wollen, gehen und sich zunächst so tun, als ob sie es wären glücklich an den Stränden von Cancun und jetzt wollen wir an den Stränden von Mar del Plata sein, wir werden es nicht zulassen “, sagte er.

Der Minister betonte, dass es nicht richtig sei, zuzulassen, dass diejenigen, die „so viel Schaden angerichtet haben (…), das Land verlassen“.

„Es ist grotesk, wie sich diese De-facto-Regierung verhält“, sagte ein internationaler Experte gegenüber Orinoco Tribune

Quelle: https://orinocotribune.com

