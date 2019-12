NATO-Gipfel – und 2020 geplante Aggression – von Peter Koenig (Global Research)

In einem kürzlich erschienenen Artikel „Die NATO ist hirntot “ wurde die Überalterung der NATO und der Verteidigungsmechanismen der NATO gegen nicht existierende Feinde beschrieben. Erstaunlich – unter dem Vorwand des Schutzes und der Sicherheit in Europa und der Welt, gegen Russland und China und gegen den „Terror“ – wie der endlose Krieg gegen den endlosen Terror, der von denselben Kräften geführt wird, die den endlosen Terror erschaffen – ist eine sehr lukrative Absurdität.

Jetzt erfahren wir aus der Französisch Friedensbewegung , die am 70. Geburtstag der NATO im Buckingham, London stattfand dabeiwar – dass die weitere Schrecken der NATO für das kommende Jahr geplant sind – und wenn nicht gestoppt – wird alles noch schrecklicher als ursprünglich gedacht. Wir stützen uns auch darauf, dass Macron – der die mittlerweile legendäre Redewendung „NATO is Brain Dead“ geprägt hat ein fester Bestandteil des neuen NATO-Abkommens ist. Macron hat erneut eine „böse Junge“ -Propaganda ins Leben gerufen und die NATO in Wirklichkeit von ganzem Herzen begrüßt.

Wo ist Charles De Gaulle, wenn die Welt ihn braucht?

2019.12.11

Mouvement de la Paix / Die Friedensbewegung

Kommunique

NATO-Gipfel: Ein noch aggressiveres und zunehmend expansiveres Militärbündnis

Entgegen der von Präsident Macron geschickt inszenierten Medienvorbereitung hat der NATO-Gipfel am 5. und 6. Dezember 2019 in London nicht zu einer Infragestellung dieses Militärbündnisses aus der Zeit des Kalten Krieges geführt. , ganz im Gegenteil:

Nachdem im Buckingham Palace das 70-jährige Bestehen der NATO gefeiert worden war, verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs einstimmig eine abschließende Erklärung, in der sie feststellten, dass „Terrorismus in all seinen Formen und Erscheinungsformen… eine anhaltende Bedrohung für uns alle darstellt“ und dass die aggressiven Aktionen Russlands eine Bedrohung für uns alle darstellen

Betonung wurde gelegt auf den Begriff Euro-atlantische Sicherheit “und zum ersten Mal Chinas Aufstieg als„ Herausforderung “für die NATObeschrieben.

Daher möchten wir die Wiederbelebung des Wettrüstens, eine neue Erweiterung der NATO auf dem Balkan mit dem Beitritt Nordmakedoniens nach dem Beitritt Montenegros im Jahr 2018 und der Umsetzung der von Jens Stoltenberg angekündigten NATO-Bereitschaftsinitiative (NRI) rechtfertigen. NATO-Generalsekretär. Ab 2020 wird die NATO in weniger als 30 Tagen 25.000 Soldaten, 300 Kampfflugzeuge und 30 Kampfschiffe aus den verschiedenen Armeen der Partnerländer mobilisieren können.

Der Londoner Gipfel ist daher ein wesentlicher Bestandteil der aggressiven und expansionistischen Strategie der Vereinigten Staaten, wie sie auf dem internationalen Gegengipfel analysiert wurde, der am 30. November in London von pazifistischen Kräften aus aller Welt – einschließlich der Friedensbewegung und des französischen Kollektivs – organisiert wurde „Nein à l’OTAN“. Die NATO hat nicht mehr den Namen „Nordatlantik“, weil wir durch Verteidigungsabkommen mit vielen Ländern eine gefährliche Globalisierung der NATO auf allen Kontinenten erleben.

Die in London getroffenen Entscheidungen enthüllen die Aussagen von Emmanuel Macron zum „Hirntod“ der NATO als das, was sie sind: eine Nebelwand, die Frankreich als Verfechter einer beschleunigten militärischen Integration zurückbringen soll. Die Europäische Union, die als Akt der Autonomie gegenüber der NATO präsentiert wird, erfüllt perfekt die Ziele der NATO, mehr Militärausgaben der europäischen Länder selbst zu finanzieren und gleichzeitig Kapazitäten aufzubauen, die Russland gegenüber militärisch bedroht sind.

Im Jahr 2020 wird Europa der Schauplatz für die Defender 2020-Manöver sein, die größten Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges, bei denen Truppen aus den USA nach Belgien, in die Niederlande und nach Deutschland entsandt werden. an die Grenzen Russlands gehen und Osteuropa überqueren. Diese Manöver werden von April bis Mai 2020 gipfeln und Frankreich wird teilnehmen, ohne seine Provokation gegenüber Russland in Frage zu stellen.

Präsident Macron ist es zweifellos gelungen, sich vor dem Gipfel zu äußern, und er hat erreicht, dass in der gemeinsamen Erklärung die Eröffnung einer Gruppe von „prospektiven Überlegungen“ zur Strategie des Atlantischen Bündnisses angedeutet wird. Frankreich bleibt in der Tat ein bedingungsloser Verbündeter der in Washington beschlossenen Strategien.

Der pazifistische Gegengipfel beschloss, seine Maßnahmen im Jahr 2020 zu intensivieren, um die NATO als einen Faktor des Krieges und der Unsicherheit anzuprangern und ihre Auflösung zugunsten einer Sicherheitsalternative zu fordern, die alle Länder des Kontinents einbezieht. Europäisch. Die Defender 2020-Manöver werden Anlass für die Mobilisierung der öffentlichen Meinung gegen die NATO sein, ein Kriegsinstrument im Dienste der nordamerikanischen Hegemonie zugunsten eines Europas des Friedens in einer sichereren Welt.

