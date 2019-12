Mexiko zur Belagerung der mexikanischen Botschaft und des Amtssitzes in La Paz durch das De-facto-Regime Boliviens (teleSUR)

Die mexikanische Regierung berichtete am Donnerstag über die Belagerung der mexikanischen Botschaft und des Amtssitzes in La Paz durch das De-facto-Regime Boliviens , in der mindestens neun Beamte der Regierung von Präsident Evo Morales Asyl gefunden haben, seit dem Putsch gegen die legitime Regierung Boliviens im November.

Auf einer Pressekonferenz erklärte Maximiliano Reyes, Unterstaatssekretär für Lateinamerika und die Karibik des mexikanischen Außenministeriums, dass die „übermäßige Wachsamkeit“ der diplomatischen Gesandtschaft der bolivianischen Polizei und des Militärs seit Montag zugenommen habe.

Die mexikanischen Behörden warnten vor dem latenten Risiko, dass die Agenten des De-facto-Regimes unter der Führung von Senatorin Janine Áñez, die nach dem Staatsstreich gegen Evo Morales selbsternannte Präsidentin des Landes, unter Verstoß gegen internationale Konventionen „mit Gewalt“ in das diplomatische Hauptquartier eindringen könnten .

Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard erklärte auch, dass gegen vier der neun Asylbeamten Haftbefehle und gegen fünf Asylbeamte keine Haftbefehle ergangen seien, obwohl die De-facto-Behörden den Betroffenen nicht erlaubt hätten das südamerikanische Land zu verlassen.

In der Botschaft befindet sich Juan Ramón Quintana, Minister der Regierung und einer der Vertrauenspersonen von Präsident Morales. Das Áñez-Regime erließ einen Haftbefehl gegen ihn wegen Volksverhetzung und Terrorismus.

Es gibt auch Javier Zavaleta López, Verteidigungsminister von Morales; Héctor Arce Zaconeta, Generalstaatsanwalt; Félix César Navarro Miranda, Minister für Bergbau; Wilma Alanoca, Kulturministerin von 2017 bis 2019; und Hugo Moldiz, der bis 2015 Regierungsminister war.

Hinzu kommen Flüchtlinge wie Víctor Hugo Vásquez Mamani, der das Gouverneursamt des Departements Oruro innehatte; Pedro Damián Dorado López, stellvertretender Minister für ländliche Entwicklung, und Nicolás Laguna, Direktor der Digitalagentur der Regierung von Morales (Agetic).

Evo Morales, der jetzt ein Flüchtling in Argentinien ist, reiste zuerst nach Mexiko, wo ihm politisches Asyl gewährt wurde.

In Mexiko befindet sich auch Luis Arce Catacora, Wirtschaftsminister der Regierung von Morales, der Präsidentschaftskandidat der Bewegung für Sozialismus (MAS) bei den Neuwahlen in Bolivien sein könnte, für die es noch kein genaues Datum gibt.

https://www.telesurtv.net/news/mexico-bolivia-asedio-embajada-funcionarios-asilados-20191227-0002.html

