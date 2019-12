Vor der Likud-Wahl bekräftigte Netanjahu Pläne zur Annektierung von Teilen des Westjordanlandes. Wie der Ministerpräsident gegenüber dem Armeesender mitteilte, habe er vor, eine „US-Anerkennung unserer Souveränität im Jordantal und allen Siedlungen in Judäa und Samaria (Westjordanland) zu erreichen – nicht nur in den Siedlungsblöcken“

den ganzen Artikel hier lesen:

https://sptnkne.ws/AQx7

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge