Geschichtsunterricht: Der russische Präsident Putin über die neusten Versuche von EU-Politikern, Rußland für den 2. Weltkrieg verantwortlich zu machen

In seiner großen Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag hatte Putin erklärt, die sowjetischen Truppen seien erst in Polen einmarschiert, nachdem die polnische Regierung die „Kontrolle über ihre Streitkräfte und über die Geschehnisse auf dem Territorium des Landes” verloren habe. Die polnische Regierung habe sich zu jenem Zeitpunkt irgendwo in der Nähe der polnisch-rumänischen Grenze befunden. Daher habe man nicht einmal einen Ansprechpartner gehabt.

Bei der Sitzung der Spitzenpolitiker der GUS-Staaten am nächsten Tag erinnerte der russische Staatschef zudem an das Münchner Abkommen von 1938 und an die Beteiligung Polens an der Aufteilung der Tschechoslowakei.

Der russische Präsident Putin äusserte folgendes zu Josef Lipski, dem polnischen Botschafter in Berlin in den Jahren 1933 bis 1939. Putin nennt Josef Lipski einen „Lump und ein antisemitisches Schwein“. Zuvor hatte Putin erklärt: „Hitler hatte vorgeschlagen, Juden aus europäischen Ländern zunächst nach Afrika abzuschieben. Aber nicht einfach abzuschieben, sondern sie faktisch in den Tod in Kolonien zu schicken“, und der russische Staatschef weiter. „Wie hat der polnische Vertreter denn geantwortet (…)? ‚Wenn dies geschieht, wenn das erlaubt wird, werden wir ihm – Hitler – ein schönes Denkmal in Warschau aufstellen‘.“

