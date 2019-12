Aufstehen Basisgruppe Anti-War Cafe Berlin – Rückblick auf etwas mehr als ein Jahr

All denjenigen, die seit August 2018 in der linken Sammlungsbewegung #Aufstehen aktiv geworden sind wünschen wir friedliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir treffen uns im neuen Jahr am Donnerstag, den 2. Januar 2020 um 19 Uhr zu unserem nächsten wöchentlichen Aufstehen-Treffen. Für Donnerstag, den 9. Januar 2020 haben wir als Aufstehen Basisgruppe einen Vertreter der Gruppe Germany für Bernie Sanders eingeladen, der über Möglichkeiten der Unterstützung für den US-Präsidentschaftskandidaten sprechen will.

Die Bewegung Aufstehen ist inzwischen über ein Jahr alt und hat bereits eine sehr turbulente Geschichte hinter sich. Viele Aktivisten haben sich sehr intensiv für diese Bewegung eingesetzt. So wie in unserer Basisgruppe ist dies in vielen anderen Gruppen in ähnlicher Weise geschehen.

Viele haben sehr große Hoffnungen in diese Bewegung gesetzt. Auf Grund einer Reihe von Fehlentwicklungen haben nach anfänglicher Euphorie viele mit der Bewegung abgeschlossen, aber viele sind geblieben. Ein neuer Anfang ist gemacht, wenn auch einiges noch verbessert werden muss.

Die sozialen, friedenspolitischen und ökologisch orientierten Bewegungen müssen sich in Deutschland, in Europa und weltweit besser vernetzen und dies kann eine der zentralen Aufgaben von Aufstehen sein.

Aus unserer Perspektive der Antikriegsbewegung, sollten wir uns hierbei an den Grundsatzpositionen der Bewegung der Blockfreien Staaten orientieren. Dies ist eine Bewegung von insgesamt 120 Staaten, unterstützt von China und Russland. Eine Bewegung, welche die klare Mehrheit der Weltgemeinschaft repräsentiert, und welche den Respekt vor der Souveränität, das Recht auf Selbstbestimmung, internationale Solidarität, Frieden und Entwicklung für alle Menschen verteidigt, um auf die gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren zu können: Die Beseitigung der Armut, die Verringerung der Ungleichheit, den Schutz der Umwelt und die Gewährleistung von Gesundheit, Bildung und menschenwürdiger Arbeit aller Menschen. um den Frieden zu wahren und Konflikte zu verhindern, sowie den Dialog, die Zusammenarbeit und faire Lösungen für alle zu fördern.

Was läge näher als sich hierauf zu berufen, denn vom Prinzip entsprechen diese Grundsätze den Grundforderungen von Aufstehen.

Die gesellschaftlichen und sozialen Probleme in Deutschland, in Europa sind fest verknüpft mit den globalen gesellschaftlichen Krisen und Problemen. Deshalb sind die Krisen nur lokal und zugleich global zu entschärfen und nur gemeinsam einer Lösung zuzuführen. Kriege, Umweltzerstörung, soziale Ungleichheit, Armut und Elend bedingen sich gegenseitig und müssen gemeinsam verstanden und zurückgedrängt werden.

Wir stehen einer kleinen Koalition mehr oder minder aggressiver Staaten gegenüber, die weder Frieden noch soziale Kompromisse zuzulassen bereit sind. Mit denselben Strukturen sind wir auch hier in Deutschland konfrontiert. Das Wissen darum und das Wissen um Auswege aus den permanenten Krisen ist zwar präsent, findet aber keine große Verbreitung, weil die Massenmedien alle Lösungen, alle Alternativen geschickt zu verschleiern und auszublenden wissen.

Fortschrittliche Bewegungen werden deshalb fast ausschliesslich nur durch kritische zumeist linke Medienplattformen unterstützt und vor allem auch durch die einflussreichen Mediennetzwerke Russlands, Chinas und Lateinamerikas. Nur so können Vertreter der sozialen Bewegungen, der Umwelt- und Antikriegsbewegung zunehmend Gehör finden, auch weltweit. Dies zu unterstützen und weiter voranzutreiben, sollte eine weitere der zentralen Aufgaben von Aufstehen sein.

Wir haben mit der Basisgruppe im Anti-War Cafe in Berlin-Mitte seit August 2018 eine Reihe von Veranstaltungen selbst organisiert oder an anderen Veranstaltungen in Berlin teilgenommen,Und weil viele sich vielleicht auch ´kein genaues Bild von den Aktivitäten anderen Basis-Gruppen machen können, an an dieser Stelle ein chronologischer Überblick:

August 2018

Wir haben die Veranstaltungen im Anti-Kriegs Café bereits im August begonnen, gleich nach den Ankündigungen in der Presse und noch vor der

offiziellen Gründungs-Pressekonferenz im September 2018.

Hier ein Bericht vom 1. Treffen in der Tageszeitung junge Welt vom 11. August 2018 https://bit.ly/2MHGvcF

September 2018

Am 1. September 2018 fand am Brandenburger Tor:der Antikriegstag und Weltfriedenstag statt. Unter dem Titel „Atomwaffen abschaffen! Für eine neue Entspannungspolitik! Abrüsten statt Aufrüsten!“. Unsere Aufstehen Gruppe hat daran teilgenommen. Hier ein Videobericht:

#Aufstehen für Frieden! Abrüsten statt Aufrüsten! #Antikrieg 1.9.2018

Am 5. September 2018 gab es eine Veranstaltung im Kino Babylon

Podiumsdiskussion mit Sahra Wagenknecht

Kurz nach der Gründung unserer #Aufstehen Basisgruppe Berlin-Mitte haben wir am 17. September 2018 eine Kundgebung am Potsdamer Platz

unter dem folgenden Titel organisiert:

Keine deutsche Beteiligung an Kriegen! Keine deutsche Beteiligung an „Vergeltungsschlägen“ und Luftangriffen gegen Syrien!

https://cooptv.wordpress.com/2018/09/17/kein-krieg-gegen-syrien/

# Hier ein Video von der Kundgebung LINK

Und weitere Berichte:

# Aufstehen für Frieden mit Syrien – Kundgebung am 17.9. 2018 am Potsdamer Platz in Berlin – Stellungnahme der linken #Aufstehen Basisgruppe in

Berlin-Mitte https://bit.ly/2NoYk4L

# Linken-Politiker zu Syrien: Islamisten entwaffnen und Regime Change aufgeben – „Aufstehen“ Basisgruppe aus Berlin-Mitte hatte zu einer

Kundgebung auf dem Potsdamer Platz aufgerufen (Sputniknews) https://bit.ly/2pnpP0c

# Klares Nein zu deutschem Kriegseinsatz gegen Syrien – Kundgebung der Basisgruppe Berlin-Mitte der Sammlungsbewegung „Aufstehen“

(Sputniknews) https://bit.ly/2PPho8T

# VIDEO: Syrische Frauen gegen Krieg – #Aufstehen für Frieden in Syrien – Kundgebung 17.9. in Berlin

https://bit.ly/2pnyPSW

# VIDEO: #Aufstehen für Frieden mit Syrien und Russland! Kundgebung Basisgruppe Berlin-Mitte

https://bit.ly/2xwRHT1

# Beitrag von Neue Debatte – Mehr als Aufstehen in Berlin-Mitte gegen Rassismus, Krieg und Ausbeutung. Die erste Basisgruppe der Sammelbewegung Aufstehen hat sich verselbstständigt und ruft zur Kundgebung am Brandenburger Tor auf.

https://neue-debatte.com/2018/09/15/mehr-als-aufstehen-in-berlin-mitte-gegen-rassismus-krieg-und-ausbeutung/

# Erklärung zur Veranstaltung – Abgrenzung: – #Aufstehen für Frieden mit Syrien – Kundgebung am 17.9. 2018 am Potsdamer Platz in Berlin – Stellungnahme der linken #Aufstehen Basisgruppe in Berlin-Mitte

https://bit.ly/2NoYk4L

Am 30. September gab es dann die #aufstehen Kundgebung Berlin – Rede von Sevim Dağdelen

VIDEO: http://bit.do/fm3pj

Oktober 2018

In Berlin vertritt das Anti-Kriegs Café auch das internationale Netzwerk „World Beyond War“ (Eine Welt jenseits von Krieg) .

Deshalb haben wir im Oktober 2018 einen mehrsprachigen Aufruf zur Unterstützung der Sammlungsbewegung „#Aufstehen“verfasst, um die Bewegung international bekannt zu machen.

Textauszug:

Als Unterstützer von World Beyond War, einer globalen Bewegung zur Beendigung aller Kriege, appellieren wir die neue soziale Sammlungsbewegung #Aufstehen zu unterstützen, die für Frieden, soziale Gerechtigkeit und globale Kooperation mobilisieren will. Die Bewegung ist ein parteiübergreifendes Projekt, welches das Konzept einer friedlichen, multipolaren Welt unterstützt.

weiter hier:

http://multipolare-welt-gegen-krieg.org/2019/04/10/aufruf-zur-unterstuetzung-der-sammlungsbewegung-aufstehen/

hier wurde dieser Aufruf in den USA veröffentlicht:

https://worldbeyondwar.org/a-call-to-support-the-aufstehen-standup-movement-for-social-justice-and-global-peace/

Dieser internationale Aufruf, der sich im übrigen auch auf die italienische Parallelbewegung http://www.patriaecostituzione.it bezieht, wurde u.a. von einer Reihe von Friedensorganisationen in den USA unterstützt. Auf der neuen Webseite von #Aufstehen findet sich bis heute keinerlei Hinweis auf diese internationalen Vernetzungen. Auch eine englischsprachige Version der Grundsatzerklärung von Aufstehen sucht man vergeblich.

Hier die Grundsatzerklärung der Bewegung in Italien in englischer Übersetzung:

http://www.patriaecostituzione.it/manifesto-for-constitutional-sovereignty/

Hier die Hinweise der italienischen Partnerorganisation zur deutschen Bewegung #Aufstehen.

http://www.patriaecostituzione.it/?s=aufstehen

Am Samstag, den 13. Oktober 2018 nahmen wir an der auch unter den Aktivisten von Aufstehen höchst umstrittenden Unteilbar-Demonstration teil.:Und zwar unter dem Titel: „Gegen NATO-Regimechange, Rassismus & Russlandfeindlichkeit“

VIDEO: http://bit.do/fm3pE

hier mein Interview mit der TAZ zu den Motiven unserer Teilnahme:

VIDEO: http://bit.do/fm3pQ

Am 19. Oktober 2018 nahmen wir an der wöchentlichen Mahnwache Frieden mit Russland! am Brandenburger Tor mit unserem #Aufstehen Banner der Basisgruppe Berlin-Mitte teil.

VIDEO: http://bit.do/fm3pX

November 2018

am 9. November 2018 waren wir bei der zentralen #Aufstehen Kundgebung in Berlin,am Brandenburger Tor LINK

Dezember 2018

Am 12. Dezember 2018 #Aufstehen vor dem Babylon-Kino: Szenische Lesung über die Spaltung der Linken – 100 Jahre alt – Wir haben als Basisgruppe Berlin-Mitte teilgenommen mit einer Soliaktion vor dem Eingang des Kinos:

Am 15. Dezember 2018 haben wir an der #Aufstehen Aktion zur

Betriebsratsbehinderung stoppen! Protest vor Toys R Us in Berlin teilgenommen.

VIDEO: http://bit.do/fm3qg

21. Dezember 2018

#Aufstehen #GiletsJaunes Flashmob #Antiwar #Berlin #Gelbwesten #YellowVests

VIDEO: http://bit.do/fm3qz

Am 29. Dezember 2018 nahmen wir an einer #Solidarität mit #Gelbwesten von #Aufstehen #Berlin Kundgebung 29.12. #GiletJaunes #YellowVests

VIDEO: http://bit.do/fm3qH

Januar 2019

100 Jahre mit Rosa und Karl #Aufstehen für Frieden – LL Demo Berlin 13.1.19

Wir waren aus Aufstehen Basisgruppe-Mitte in der Demo mit unserem Banner dabei, wie auch wieder im kommenden Jahr am 12.1.2020

VIDEO: http://bit.do/fm3qT

Februar 2019

Dann am 16. Februar 2019 bei der #Aufstehen Demo Solidarität mit #GiletJaunes #Gelbwesten

VIDEO: http://bit.do/fm3q4

VIDEO: http://bit.do/fm3rd

Nach der Teilnahme an der Demo kam es zu inteniven Diskussionen und Auseinandersetzungen mit einigen Teilnehmern der Aufstehen-Gruppen, die sich mit der Gruppe staatenlos.info solidarisieren wollten. Hierbei handelt es sich um eine Gruppierung, die den sogenannten Reichsbürgern nahesteht und politisch als rechtsoffen zu bezeichnen ist und die bei Veranstaltungen mit der französischen Bewegung der Gelbwesten sympathisiert. Die Basisgruppe Berlin-Mitte, sowie auch andere Basisgruppen distanzierten sich in Folge klar von jeglichen Verbindungen zu dieser Gruppe.

März 2019

Am 24.3.2019 Kundgebung Berlin zum Gedenken an den Beginn des NATO-Angriffskrieges gegen Jugoslawien am 24.3.1999

#Aufstehen Neue Wache Berlin 24.3 – Gedenken an den NATO-Angriffskrieges gegen Jugoslawien 24.3.1999

VIDEO: http://bit.do/fm3ro

hier ein Bericht:

https://cooptv.wordpress.com/2019/03/24/kundgebung-berlin-am-24-3-2019-zum-gedenken-an-den-beginn-des-nato-angriffskrieges-gegen-jugoslawien-am-24-3-1999/

Unter dem Titel Kneipendemo im Coop Antikriegscafé Berlin interviewte ein Studententeam der Fachhochschule in Chur in der Schweiz im März 2019 Teilnehmer unserer #Aufstehen Basisgruppe-Mitte.

VIDEO: http://bit.do/fm3rz

April 2019

Aufstehen-Kongress in Berlin am 28. April 2019

Höhepunkte:

Prof. Dr. Mohssen Massarrat: Perspektiven der Sammlungsbewegung

VIDEO: http://bit.do/fm3rF

Michael Prütz von der Initiative „Deutsche Wohnen enteignen“

VIDEO: http://bit.do/fm3rL

Ein weiterer wichtiger Höhepunkt, nämlich der mit grosser Mehrheit angenommene Venezuela-Antrag wurde aus dem Bericht über den Kongress inzwischen wieder entfernt. Am 28. April 2019 wurde auf dem Berliner Aufstehen-Kongress auf Initiative von Elke Zwinge Makamizile und Helmut Sonnenstädt, mit großer Mehrheit das folgende beschlossen:

„Nicolas Maduro ist der rechtmäßig gewählte Präsident Venezuelas. Aufstehen fordert von der Bundesregierung jegliche Unterstützung für Juan

Guaido einzustellen. Unsere Forderung basiert auf dem internationalen Recht insbesondere der UN-Charta.“

VIDEO: http://bit.do/fm3rT

Lediglich in diesem Bericht von RT Deutsch über Berliner Aufstehen-Kongress wird neben den anderen sehr wichtigen Themen Themen auch über den Venezuela-Antrag berichtet.

https://de.rt.com/1vm2

VIDEO: http://bit.do/fm3r4

Mai 2019

Am 8. Mai 2019 dann der Tag der Befreiung #Aufstehen für Frieden! #MIR #мир Friedensbaumpflanzung

VIDEO: http://bit.do/fm3sc

#Aufstehen für Frieden mit Russland a m 9. Mai 2019 mit unserem Aufstehen Banner im Treptower Park am sowjetischen Ehrendenkmal #Friedenmit #Russland

VIDEO: http://bit.do/fm3sk

#Aufstehen für #Frieden mit #Russland – Protest unserer Aufstehen-Gruppe am Rande einer ukrainischen Gedenkveranstaltung. nach dem Platzverweis seitens der Veranstalter auf der Gedenkveranstaltung der ukrainischen Botschaft vor dem Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten.

VIDEO: http://bit.do/fm3st

Juni 2019

Wir waren präsent mit unserem Banner bei der Kundgebung: Gesicht zeigen gegen Aufrüstung und nukleare Drohpolitik! 27. Juni 2019

Berlin Aufstehen! Kein Krieg gegen den Iran! – Rednerin Sahra Wagenknecht, Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

VIDEO: http://bit.do/fm3sD

Juli 2019

Auch bei einer großen Veranstaltung Im Juli 2019 waren wir ais Basisgruppe-Mitte #Aufstehen dabei:

Wir haben mit unseren Transparenten ausdrücklich auf die Verantwortung der Aktivisten aufmerksam gemacht, die massgebliche Rolle des Militärs an der Umweltzerstörung zu thematisieren.

#FridaysforFuture gegen Krieg u. Umweltzerstörung – Greta Thunberg #worldBEYONDwar

VIDEO: http://bit.do/fm3sM

August 2019

Am 6. August 2019 hat die Basisgruppe Aufstehen Berlin-Mitte gemeinsam mit Antikriegsgruppen in Deutschland und in den den USA

den Aufruf verfasst: „ Deutschland darf sich nicht an die Seite der kriegsführenden Nationen der Welt stellen.“

Derzeitig haben über 6600 Personen diesen Aufruf unterzeichnet, der überwiegende Teil der Unterzeichner kommt aus den USA.

https://kurzelinks.de/8jrm

Dezember 2019

Am 19. Dezember 2019 organisierte Helmut Sonnenstädt in unserer Basisgruppe Aufstehen – Berlin Mitte die Veranstaltung Chile ist erwacht / Gespräch mit Omar Salazar Bravo u. Helmut Sonnenstädt

VIDEO: http://bit.do/fm3sR

Ab Februar 2019 nehmen wir als Aufstehen-Basisgruppe an jedem Sonnabend an der Kundgebung Hände weg von Venezuela teil. Seit dem Putsch in Bolivien heisst unsere Kundgebung: Hände weg von unserem Lateinamerika Unsere Solidarität gilt den fortschrittlichen Ländern und sozialen Bewegungen Lateinamerikas und wir protestieren gegen die Interventions- und Sanktionspolitik der USA und der EU. Aktivisten aus Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Honduras, Brasilien und Mexiko nehmen teil. Unsere Aufstehen-Banner ist immer dabei. Auch in Redebeiträgen wird sporadisch auf die #Aufstehen Bewegung hingewiesen. Der Hinweis auf diese Kundgebung wurde zuletzt wieder entfernt.

http://haendewegvonvenezuela.net/

Ausserdem nehmen wir als #Aufstehen ziemlich regelmässig auch an der Mahnwache Candles4Assange – Freiheit für Julian Assange , den Gründer der Wikileaks Palttform teil..Diese Kundgebung findet jeden Mittwoch Abend am Brandenburger Tor statt

